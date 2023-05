Juventus, Tudor? No, Vincenzo Italiano erede di Max Allegri. Retroscena

Juventus, Vincenzo Italiano e Igor Tudor: volata per la panchina bianconera. Allegri verso l'addio? Rumors

Massimiliano Allegri resterà sulla panchina della Juventus (restano due anni di contratto a 7,5 milioni netti a stagione) o ci sarà la separazione con il club bianconero? Sarà Igor Tudor - autore di una grande stagione alla guida del Marsiglia (terzo in Ligue 1) e prima del Verona - a prendere il suo posto? Lui che ha giocato per tanti anni alla Juve ed è stato vice-allenatore con Andrea Pirlo. O Fabio Grosso, reduce dalla grande promozione in serie A con il Frososinone (ha vinto il campionato di B) e che, come Tudor, conosce bene il mondo bianconero dove ha giocato e allenato (la Juventus Primavera)? Escludendo, al momento, nomi grossi come Antonio Conte e Zinedine Zidane, ne spunta fuori però uno sorprendente: Vincenzo Italiano. L'allenatore della Fiorentina, accostato spesso anche al Napoli (piace ad Aurelio De Laurentiis, che però non farà mosse se il tecnico non verrà liberato prima da Rocco Commisso), ora entra nel toto-allenatore della Signora. A dirlo è Luca Momblano, giornalista di Telelombardia e Top Calcio 24, uno che il mondo bianconero lo conosce bene. Vediamo le sue parole a Juventibus.

Juventus, Allegri resta allenatore bianonero? "Max sotto al 5%"

"Oggi le percentuali che Allegri resti alla Juventus un terzo anno sono inferiori al 5%. La Juventus si è mossa direttamente su qualche altro allenatore, quindi la percentuale non può che abbattersi. Lo spogliatoio? È posizionato malissimo, per questo la percentuale è al 4,49%", spiega Luca Momblano sulla possibilità che Massimiliano Allegri resti allenatore della Juventus anche la prossima stagione.

Juventus, Igor Tudor e Vincenzo Italiano: la volata degli allenatori per la panchina bianconera

"La situazione Allegri è ormai chiarissima. Tudor? E’ un nome di questo management, ma non è il nome di Giuntoli, ma potrebbe accettarlo anche se è il nome della vecchia dirigenza. Il tecnico croato al momento è al 25%. In questo momento davanti c’è solo un allenatore, che è il nome di Giuntoli anche se non è libero attualmente: è Vincenzo Italiano, a meno che poi Elkann non voglia deciderlo lui il tecnico. Italiano è al 26%", le parole di Momblano sul possibile nuovo allenatore della Juventus. «John Elkann non si occupa dell’eventuale post Allegri, già si deve prendere il peso della gestione del caso Allegri. Il nome di Tudor è reale, non è un nome giornalistico fatto solo per logica, è uno degli identikit che è stato fatto. La società che ha delega sul riflettere anche su eventualmente un dopo Allegri fa dei ragionamenti dentro i quali il nome di Tudor è stato uno dei primi inseriti».

Dunque sarebbe corsa a due, volata al rush finale tra Igor Tudor e Vincenzo Italiano. Con l'allenatore della Fiorentina in leggero vantaggio su quello del Marsiglia. Ma le sorprese potrebbero essere ancora dietro l'angolo.

