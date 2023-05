Juventus, spunta Grosso dietro a Tudor. Ma Allegri.. Retroscena panchina

Juventus-Allegri avanti o addio? Il nodo dei due anni di contratto

La panchina della Juventus resta uno dei temi caldi in queste settimane. Max Allegri resta o va? Il tecnico livornese ha ancora due anni di contratto (a 7,5 milioni netti a stagione) con il club bianconero e quindi per un eventuale addio servirebbe un accordo tra le due parti. L'ipotesi di esonero è esclusa. Ecco perché in questo momento non si può dar nulla per scontato. E' una Juve che riparte con Allegri? "Assolutamente sì, a meno che la società non decida di cambiare, però io ho voglia, entusiasmo. Sapevo che avremmo avuto difficoltà in questi due anni, non sapevo che quest'anno ci fosse questo finimondo", la risposta dell'allenatore bianconero nel dopo partita contro il Milan che ha decretato la qualificazione in Champions dei rossoneri.

Juventus, Tudor favorito se Allegri divorzia

In caso di divorzio chi sulla panchina della Juve? Il favorito resta Igor Tudor: conosce bene l'ambiente sia per la sua militanza da giocatore, che per l'anno da vice-Pirlo in panchina. Una bella stagione alla guida del Marsiglia (terzo in Ligue 1 e a lungo in lotta per il titolo contro la corazzata Psg) dopo l'ottima annata alla guida del Verona. Sembra davvero pronto per la chiamata in un top club come la Juve che il prossimo anno ripartirà con un nuovo ciclo e progetto di calcio.

Igor Tudor nome caldo per la panchina della Juventus

se arriverà il divorzio con Max Allegri (foto Lapresse)



Juventus, spunta Grosso dietro a Tudor per la panchina

Spunta in queste ore poi come alternativa Fabio Grosso. L'uomo del Mondiale di Germania 2006 è diventato allenatore rampante. Anche lui come Tudor conosce bene bianconero dove giocò per tre anni e che lo ha visto poi sulla panchiina della Juventus Primavera (un anno da vice poi dal 2014 al 2017 come mister). Poi ha fatto esperienza, da Bari a Verona e Brescia, passando per Sion e dal 2021 allena il Frosione che ha condotto quest'anno in serie A vincendo il campionato cadetto con 3 giornate di anticipo.

Fabio Grosso, mister del Frosinone che ha vinto il campionato di B e torna in serie A (foto Lapresse)



Juventus, da Thiago Motta a Gasperini... le ipotesi sullo sfondo

Più sullo sfondo le altre ipotesi. Da Gasperini (aria di saluti con l'Atalanta dopo uno splendido ciclo lungo 7 anni) a Thiago Motta, che ha fatto bene a Bologna in questo campionato ed era stato accostato alla panchina dell'Inter (quando sembrava che Inzaghi non fosse certo di restare) e del Napoli poi. Raffaele Palladino? Profilo che piace a tanti, benissimo quest'anno a Monza e proprio per questo Adriano Galliani sta stringendo per il suo rinnovo di contratto.

Antonio Conte (in tribuna all'Allianz Stadium per Juventus-Milan)? Al momento è solo una suggestione. Ancora meno concreta l'ipotesi Zidane: Zizou aspetta il Psg.