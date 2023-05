Juventus-Milan: Giroud eroe da Champions, Di Maria disastro. Le pagelle

Juventus-Milan pagelle: promossi e bocciati

Milan

Giroud voto 8 La Juve lo imbavaglia per quasi tutto il primo tempo, fino al colpo di testa magico, imprendibile per Szczesny, che manda il Milan in Champions

Thiaw-Tomori voto 7 Serata piena di pensieri e preoccupazioni, di palloni velenosi ne girano tanti in area di rigore, ma la coppia di centrali rossoneri non perde mai la concentrazione

Maignan voto 6,5 Non occasioni clamorose dalle sue parti, ma qualche tiro velenoso da fuori area (soprattutto quello di Cuadrado nel primo tempo) che il portiere del Milan disinnesca sempre nel migliore dei modi

Calabria-Theo Hernandez voto 6,5 La Juve spinge sulle fasce (Kostic da una parte e Cuadrado-Chiesa dall'altra) e i due terzini milanisti tengono botta. Dal piede del capitano parte il cross del gol di Giroud

Theo Hernandez - Chiesa (foto Lapresse)



Tonali voto 6,5 Solita prova da leader in mezzo al campo

Kalulu voto 6,5 Entra negli ultimi minuti e salva sulla girata di Danilo che potrebbe dare l'1-1 alla Juve

Leao voto 6 Viene imbrigliato nel primo tempo, nella ripresa riesce a trovare due-tre spunti - soprattutto accentrandosi - che aprono la difesa bianconera. Nel finale ha l'uno contro uno con Gatti che conclude con un tiro alto sulla traversa

Krunic voto 5,5 Tanta grinta, ma perde qualche pallone di troppo

Diaz voto 5,5 La Juve non gli concede un millimetro di spazio in mezzo al campo e lui fatica a trovare giocate che riescano a distruggere la gabbia bianconera

Messias voto 5,5 Tanto impegno (come quando rincorre Danilo che va in contropiede sull'altra fascia), poca qualità. Più vivace Saelemaekers (voto 6-) che lo sostituisce al 55° anche se il belga avrebbe un'occasione ghiotta per chiudere il match (ben liberato da Giroud), ma il suo diagonale non è vincente

Juventus

Danilo voto 6,5 Il migliore nella difesa bianconera, nel finale ha anche l'occasione del pareggio ma non è fortunato

Chiesa voto 6 Corre, ci mette qualche bello strappo e non si arrende mai: segnali di crescita in questa stagione post infortunio. L'anno prossimo la sensazione è che rivedremo il miglior Chiesa

Kean voto 6 Si muove bene e soprattutto nel primo tempo è uno dei più vivaci: punto di riferimento positivo là davanti. Cala un po' nella ripresa. Nell'ultima mezz'ora entra Milik (voto 5) che si vede meno e dà un senso di pericolosità inferiore rispetto a Kean

I giocatori della juventus salutano i tifosi a fine gara (foto Lapresse)



Cuadrado voto 6 Contiene bene Leao, ci mette l'anima su entrambe la fasi di gioco e impegna Maignan con un bel tiro da fuori area

Iling-Junior voto 6 Entra bene negli ultimi minuti e prova a dare vivacità all'azione bianconera

Bremer voto 6 Prestazione senza sbavature sino all'uscita per infortunio nel finale

Rabiot voto 5,5 Non incide nel match come vorrebbe, cresce un po' nel secondo tempo

Kostic voto 5,5 Punge, punta, corre tanto sulla destra, ma Calabria lo contiene

Locatelli voto 5 Benino in contenimento, lento in fase di costruzione

Gatti voto 5 Prova generosa, ma il gol di Giroud lo vede da spettatore in campo

Di Maria voto 5 Una prova senza qualità in quella che potrebbe essere l'ultima notte da bianconero all'Allianz Stadium

Leggi anche