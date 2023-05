Napoli, De Laurentiis ha chiamato Sarri per il dopo-Spalletti

"Sarri ha già ricevuto chiamate dall’Inghilterra, da Milano, da Firenze e persino da De Laurentiis". Lo scrive Il Messaggero secondo cui il presidente del Napoli avrebbe dunque contattato il suo ex allenatore per guidare la squadra campione d'Italia dopo l'addio con Luciano Spalletti. Il quotidiano romano però precisa: "Anche se appare improbabile il clamoroso ritorno".

Nelle scorse ore aveva allontanato l'ipotesi Luis Enrique spiegando che ci sono una decina di nomi sul tavolo per il nuovo Napoli (leggi qui i 4 più caldi).

Tornando invece all'allenatore della Lazio, dopo aver riportato la squadra capitolina in Champions League (e anche qualificazione alla final-4 di Supercoppa Italiana con Napoli, Inter e Fiorentina), ora, sempre secondo il Messaggero "vuole che Lotito mantenga la sua promessa di un progetto ambizioso alla Ferguson"

Sarri e la Lazio per la Champions: Milik-Simeone, Berardi, Frattesi e... Calciomercato rumors

Sarri avrebbe già consegnato al presidente della Lazio, Claudio Lotito una lista precisa di nomi. "Il tecnico aveva indicato Rafa Silva a gennaio, ora Milik balza in pole insieme a Simeone, che ha già dato il suo assenso al trasferimento. Ora la serenità di Immobile non vale più come scusa, Lotito ha promesso un altro bomber vero. Può scegliere fra una punta esperta o un giovane da 15-20 milioni alla Pinamonti (gradito insieme a un paio di altri profili all’estero). Bisogna rinforzare l’esterno: Berardi rimane il pallino (può finire Cancellieri nell’affare), Hudson-Odoi è stato ricontattato e il Chelsea può svenderlo. A Empoli c’è Baldanzi, ma è Fazzini il vero obiettivo insieme a Guarino in difesa come baby rinforzo. In porta segnalato Audero, ma bisognerà piazzare prima Maximiano. Torreira, Ricci e Rovella sono i papabili in regia al posto di Marcos Antonio. Grandi movimenti a centrocampo, dove le possibili uscite di Milinkovic (soprattutto) e Luis Alberto fanno coltivare – nonostante le smentite – il sogno assoluto: dietro i big Zielinski e Loftus-Cheek, rimane Frattesi il colpo più bramato e corteggiato sottotraccia da diverso tempo. Minimo 35 milioni (c’è un’offerta di 40 dall’estero), è la condicio sine qua non".

