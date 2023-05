Napoli, l'annuncio di De Laurentiis su Luis Enrique

Napoli-Luis Enrique, De Laurentiis: credo abbia in mente la Premier League

Luis Enrique allenatore del Napoli nel dopo-Spalletti? Il presidente Aurelio De Laurentiis smorza gli entusiasmi e spiega le difficoltà ad arrivare all'ex ct della Spagna: "Luis Enrique è un grande allenatore, ha fatto molto bene al Barcellona, ma credo abbia in mente la Premier League. Bisogna anche considerare che noi competiamo con tanti altri campionati che, come in Inghilterra, sono più attraenti del nostro. Possiamo dirgli che lì non si mangia come da noi e non c'è il golfo, ma queste sono chiacchiere...", le parole del numero uno azzurro a Rai Sport. Peraltro nelle ultime ore si è parlato anche della nazionale brasiliana sulla tracce di Luis Enrique.

Napoli, l'erede di Spalletti: il piano B dietro a Luis Enrique? Italiano, Thiago Motta e Conceicao

Se il Napoli non convincesse Luis Enrique? Autrelio De Laurentiis parla di 10 allenatori monitoritati. I nomi più caldi per prendere l'eredità di Luciano Spalletti sarebbero nell'ordine:

- Vincenzo Italiano che ha fatto bene alla Fiorentina, ha una filosofia di calcio simile all'allenatore di Certaldo e piace molto al Napoli. Però De Laurentiss tenerebbe l'affondo per portarlo all'ombra del Vesuvio solo se il patron viola Rocco Commisso, dopo la finale di Conference League con il West Ham, decidesse di liberarlo

- Thiago Motta, autore di un'ottima stagione a Bologna. Da capire se deciderà di rinnovare col club felsineo o chiederà di andarsene.

- Sergio Conceicao era stato seguito dal Napoli già due stagioni fa, prima che arrivasse proprio Luciano Spalletti. L'attuale allenatore del Porto sembra essere stuzzicato dall'idea di allenare il Napoli e accetterebbe un ingaggio da 6 milioni (che col Decreto Crescita peserebbe circa 4 al club campione d'Italia)

- Gianpiero Gasperini che dopo 7 anni fantastici all'Atalanta mediata il divorzio dalla Dea. Gasp sfiorò il Napoli una decina di anni fa. In realtà il suo modulo è più il 3-4-1-2, ma, a prescindere dai 'numeri' e dalle formule di gioco piace molto a De Laurentiis

Napoli, De Laurentiis: una decina di allenatori che abbiamo verificato

"Abbiamo un 4-3-3 che è il nostro modulo da blindare con giocatori straordinari che vogliamo tenere e abbiamo sul tavolo una decina di allenatori che abbiamo verificato che si cimentano con questo modulo. Stiamo cercando la persona più adatta per continuare questo ciclo che abbiamo aperto", le parole del presidente Aurelio De Laurentiis per il dopo Spalletti a Napoli-