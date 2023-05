Siviglia-Roma dove vederla: Sky, Dazn o Rai? Tv, diretta streaming, formazioni

Siviglia-Roma dove vederla: Sky, DAZN, Rai? Finale di Europa League in tv e streaming

La Roma all'appuntamento con la storia: finale di Europa League contro il Siviglia mercoledì 31 maggio alle ore 21 presso la Puskas Arena di Budapest. La squadra di José Mourinho un anno fa vinse la Conference contro il Feyenoord con gol di Zaniolo (quest'anno l'Italia sogna di rivincere con la Fiorentina contro il West Ham) e ora sogna un nuovo trionfo internazionale che tra l'altro la qualificherebbe alla prossima Champions League (oltre alla finale di Supercoppa europea contro Inter o Manchester City). Siviglia-Roma dove vederla in tv: Sky, DAZN o Rai? Guida veloce per seguire la finale di Europa League in tv e streaming.

Siviglia-Roma dove vederla in tv: Rai 1

Siviglia-Roma sarà trasmessa in diretta tv in chiaro. Il canale? La finale di Europa League andrà in onda su Rai1 mercoledì 31 maggio alle 21. Telecronaca della partita di Alberto Rimedio con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro (in studio di Marco Lollobrigida con Sebastiano Nela e Daniele Adani). Niente diretta dunque su TV8 o Canale 5.

Siviglia-Roma dove vederla in tv: Sky

Siviglia-Roma andrà in tv anche in pay su Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Siviglia-Roma dove vederla: Dazn

Siviglia-Roma sarà trasmessa in diretta anche su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Andrea Stramaccioni

Siviglia-Roma dove vederla in streaming

La diretta streaming di Siviglia-Roma? C'è l'imbarazzo della scelta per seguire la finale di Europa League: dalle app di SkyGo, Now e Dazn a RaiPlay.

Siviglia-Roma probabili formazioni

Il Siviglia di José Luis Mendilibar giocherà con il 4-2-3-1. Mancherà lo squalificato Acuna, al suo posto sulla sinistra giocherà Telles. A centrocampo Fernando afficnerà Rakitic. Davanti En-Nesyri con Ocampos, Torres e Gil a innescarlo. La Roma di José Mourinho dovrebbe schierare Mancini, Smalling ed Ibanez in difesa a protezione di Rui Patricio. Ballottaggio Celik-Zalewski sulla destra, con Spinazzola a sinistra. Wijnaldum-Matic-Cristante a centrocampo con Abraham punta e Pellegrini in appggio. Dybala in dubbio, ma migliora e potrebbe partire in panchina.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; Jesus Navas, Badé, Gudelj, Alex Telles; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri.

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini; Abraham.

