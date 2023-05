Napoli, De Laurentiis accelera per Luis Enrique. Il piano B...

Napoli-Luis Enrique, De Laurentiis ci prova: nodo ingaggio

Salutato Luciano Spalletti che dopo lo scudetto avrà "un anno sabbatico", Aurelio De Laurentiis accelera per trovare il nuovo allenatore del Napoli. In pole position resta Luis Enrique. L'ex ct di Spagna e Barcellona sognnava e sognerebbe una panchina importante in Premier League, ma le 'congiunzioni astrali' sembrano allontanarlo dall'Inghilterra: col Chelsea non c'è stata la fumata bianca (Blues a Pochettino), il Tottenham (fuori dalle Coppe, Spurs hanno chiuso ottavi in campionato a sessanta punti, una lunghezza dietro l'Aston Villa che va in Conference League) potrebbe andare su Potter e il Manchester City sarebbe la 'terra promessa' per lui solo su Pep Guardiola decidesse di lasciare dopo la finale di Champions con l'Inter (ipotesi al momento remota). Ecco perché Napoli può diventare una trattativa seria (considerato che è stato accostato al Psg, ma sembrano altre le piste calde che portano a Parigi. Zidane in primis).

L'ostacolo può essere l'ingaggio: Luis Enrique chiede 8 milioni netti, il club campione d'Italia - grazie al Decreto Crescita - può arrivare a 5.

Napoli dopo Spalletti: Italiano alternativa di Luis Enrique. Il toto-mister

Il piano B: l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano rimane un tecnico molto apprezzato all'ombra del Vesuvio, ma ovviamente se ne potrebbe parlare dopo la finale di Conference League con il West Ham (7 giugno) e solo se il patron viola Commisso dovesse dare l'ok all'uscita del suo allenatore. Sullo sfondo Thiago Motta che ha fatto bene a Bologna e Sergio Conceição, tecnico del Porto. Più fredda l'ipotesi Gasperini pur se potrebbe tornare sul mercato: dopo 7 anni e un ciclo fantastico può lasciare l'Atalanta ("Rinnovo? Non lo so. Può darsi che sia il momento di lasciarsi con affetto", ha detto nelle scorse ore).