Sky Sport, tutta la Serie B in tv e streaming. Il programma

La passione di 20 piazze d’Italia, l’ambizione di scalare la classifica che vale la gloria. Questo, e molto altro, è la Serie BKT, il campionato degli italiani che tornerà in campo a partire da venerdì 18 agosto 2023.

La stagione 2023/2024 sarà tutta in diretta su Sky e in streaming su NOW, con 380 partite stagionali della regular season, oltre a playoff e playout che sanciranno chi conquisterà il campionato, chi lotterà per un posto in Serie A e chi per la salvezza. Dieci mesi di incontri che Sky racconterà con la professionalità e la competenza della sua squadra editoriale, con Marina Presello e Marco Demicheli a cui saranno affidati gli approfondimenti pre e postpartita in studio e, per i big match di giornata, direttamente dallo stadio. Inoltre, come di consueto, alla visione dei singoli match sarà affiancata la possibilità di vivere in tempo reale tutte le partite del pomeriggio grazie alla “Diretta Gol” del sabato, per non perdere neanche un’azione di gioco. Highlights e approfondimenti continui sempre disponibili all’interno della “Casa dello Sport” grazie al canale all news Sky Sport 24, sempre acceso per fornire gli aggiornamenti e le novità delle 20 squadre del torneo.

Sky Sport e "B Side"

Non solo weekend, perché torna anche l’appuntamento con “B Side”, la rubrica di approfondimento in onda ogni lunedì su Sky Sport 24 (disponibile anche on demand), con Daniele Barone che porterà i tifosi e gli appassionati alla scoperta delle squadre che partecipano al torneo grazie a servizi speciali, interviste e highlights dedicati che sveleranno il legame che le lega alle città e alle proprie tifoserie.

Tecnologia sempre al top durante tutta la stagione, con i big match di ogni giornata che godranno ancora una volta dei migliori standard qualitativi di visione grazie al 4K HDR HLG nativo. Inoltre, immagini spettacolari già dai prepartita dei big match grazia al drone di Sky Sport per immergersi nell’atmosfera degli stadi grazie alle riprese aeree, come spettacolari e suggestive saranno le immagini fornite dalla “Corner Cam” e dalla “Sky Jetcam”, una speciale telecamera installata su un drone che, a partire da Bari-Palermo di venerdì 18 agosto, volerà parallelamente all’altezza dei giocatori e permetterà di seguire le azioni del match da un punto di vista simile a quella dei calciatori in campo, come in un videogioco.

La copertura della Serie BKT non si ferma qui, perché sarà possibile rimanere sempre aggiornati grazie al sito skysport.it e i canali social ufficiali di @SkySport (Facebook, Twitter, Instagram e TikTok), dove sarà possibile trovare anche gli highlights e i migliori momenti di ogni giornata.

Sky Sport, la prima giornata della Serie B

La prima giornata* della Serie BKT 2023-24 inizia subito forte, venerdì 18 agosto alle 20.30, con il big match Bari-Palermo su Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Sabato 19 agosto alle 20.30 saranno tre i match in programma: Ternana-Sampdoria (Sky Sport 254 e NOW), Cosenza-Ascoli (Sky Sport 255 e NOW) e Cremonese-Catanzaro (Sky Sport 256 e NOW), disponibili anche in contemporanea grazie a Diretta Gol (Sky Sport 252 e NOW). Domenica 20 agosto alle 18 tocca a Sudtirol-Spezia (Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW), mentre chiudono la giornata altri tre match: Venezia-Como (Sky Sport 252 e NOW), Parma-Feralpisalò (Sky Sport 253 e NOW) e Cittadella-Reggiana (Sky Sport 254 e NOW). I match saranno disponibili anche in contemporanea grazie a Diretta Gol (Sky Sport Summer e NOW).