Sofia Goggia e Florian Schieder: ltalia da sogno in Discesa Libera da Cortina a Kitzbühel

Florian Schieder secondo nella Discesa di Kitzbühel. Dominik Paris in top-5

Florian Schieder compie un'impresa: il 27enne italiano partito con il pettorale numero 43 si è classificato secondo nella Discesa Libera di Kitzbuehel, la più bella e affascinante del mondo. L'azzurro chiude a soli 23 centesimi dal vincitore, Vincent Kriechmayr (campione iridato a Cortina 2021 sia in questa specialità che in SuperG). Sul podio lo svizzero Niels Hintermann (a 31 centesimi). L'Italia può festeggiare anche il quinto posto di un Dominik Paris sempre più ritrovato dopo un inizio di stagione difficile (a 39 centesimi dal vincitore e 8 dal podio, stesso tempo del norvegese Sejersted) dietro all'americano Goldberg. Per l'Italia maaschile è il terzo podio stagionale dopo i due conquistati sempre in Discesa Libera da Mattia Casse in Val Gardena e a Wengen.

Florian Schieder (Lapresse)



Sofia Goggia vittoria numero 21 in Coppa del Mondo di sci: raggiunta Federica Brignone

In virtù della stupenda vittoria nella discesa libera di oggi sulla pista ‘Olympia delle Tofane’ a Cortina d’Ampezzo, Sofia Goggia ha centrato il successo numero 21 raggiungendo così Federica Brignone che si era allungata in questa speciale classifica il 14 gennaio scorso con il successo nel supergigante di Sankt Anton. La Goggia con il trionfo odierno porta a 119 i successi dell’Italia dello sci alpino al femminile nella storia della Coppa del mondo. in Coppa. Alle spalle di Brignone e Goggia, al terzo posto con 16 vittorie c’è Deborah Compagnoni, quindi Isolde Kostner con 15, e a seguire Karen Putzer con 8, Denise Karbon e Marta Bassino con 6.

Sofia Goggia trionfa in discesa libera a Cortina

“La mia gara non è stata impeccabile”, ha detto Sofia Goggia dopo il trionfo in Discesa Libera a Cortina. Quella di ’Sofi’ è la terza vittoria sulla pista ‘Olympia delle Tofane’. L’azzurra ha vinto la discesa libera odierna che ha aperto la tre giorni di Coppa del mondo di sci alpino nella località dell’Ampezzano che nel 2026 ospiterà le gare valevoli per i Giochi olimpici invernali. Sofia Goggia ha preceduto di 13 centesimi la slovena Ilka Stuhec e di 36 la tedesca Kira Weidle, davanti a Mikaela Shiffrin, quinta Lara Gut-Behrami. Elena Curtoni che chiude ottava in 1’34”19 a 72 centesimi da Sofia. Le altre italiane: Laura Pirovano è dodicesima, diciottesime sono Federica Brignone e Nicol Delago, ancora più lontana Nadia Delago.