Sofia Goggia si spoglia? "Non banale o volgare, ma elegante". Sul gossip...

Sofia Goggia: "Posare nuda? Se me lo chiedessero di farlo in maniera non banale o volgare, ma elegante"

Alle Iene si era presentata con una scollatura vertiginosa: ma se le chiedessero di posare nuda accetterebbe? Sofia Goggia spiega nel corso di un'intervista a Il Messaggero: "Dipende. Se me lo chiedessero di farlo in maniera non banale o volgare, ma elegante, perché no? Mi spoglierei. In parte l’ho già fatto (per le copertine di Oggi e Sportweek, ndr)".

Sofia Goggia: "Non parlo di gossip"

Sul suo profilo Instagram i fans l'hanno vista ballare sotto le note di “Mon Amour”, il tormentone di Annalisa con il ritornello che fa: “Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me...”. La sciatrice adesso chi bacia? "Il mio cane Belle quando torno a casa", la risposta della più forte Discesista del mondo (4 Coppe del Mondo vinto un oro olimpico nella disciplina per la fuoriclasse dello sci italiano e mondiale). Quindi è single? "Non parlo di gossip". Sofia Goggia e la velocità, sulla neve è arrivata a 142 kmh: in auto le è capitato di andare più veloce? "Certo. A Imola sono arrivata a 248 kmh. All’autodromo, non in strada... Il limite di 130 kmh in autostrada lo rispetto ma lo trovo molto noioso".

Sofia Goggia, Sanremo e la tv

Prima dell’ultimo Festival di Sanremo si era parlato tanto di una sua partecipazione sul palco dell'Ariston al fianco di Amadeus in una delle 5 serate. "Eh... lo so. Il mio nome era nell’aria, diciamo così, ma c’erano le gare". In futuro potrebbe accettare? "Beh, sì. Vediamo. Farò le valutazioni del caso".

Sofia Goggia e lo sci: altri 4 anni ai massimi livelli

Ad aprile poi è stata grande protagonista con Fiorello a VivaRai2! Ma la priorità assoluta di Sofia Goggia è lo sport, fra 3 anni ci saranno le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Sul suo futuro prossimo ha le idee chiare: "Ho altri quattro anni di sci ai massimi livelli, poi chissà cosa mi riserverà la vita", sottolinea nell'intervista a Il Messaggero. Il padre, ingegnere, è un appassionato di pittura, come l’ha fatto il suo ritratto? "Lo realizzò anni fa e disegnò per metà la mia faccia e per metà la sua". È vero che alleva galline? "Sì. Dalle mie parti. Sono livornesi, vivono felici nel bosco, ascoltano musica classica e producono uova biologiche". Sofia Goggia e il tempo libero in mezzo a tante ore di sacrifici, allenamento, gare e trasferte? "Io rinuncio a Instagram per studiare un’ora e mezzo al giorno. Sono iscritta a Scienze politiche alla Luiss di Roma. Ho appena dato un esame di Storia contemporanea". Com’è andata? "L’ho passato a pieni voti. È andata bene. Punto".

