Sorteggi Champions: Juventus contro Real Madrid o City. E in semifinale....

CHAMPIONS LEAGUE SORTEGGI: JUVENTUS VS REAL MADRID/MANCHESTER CITY. ATALANTA-PSG

Sorteggio sfortunato per le italiane delle Final Eight di Champions League. L'Atalanta, unica italiana qualificata al momento ai quarti, affronterà il Psg (ed eventuale semifinale contro Lipsia o Atletico Madrid). La Juve in caso di passaggio del turno contro il Lione si troverà la vincente di Real Madrid-Manchester City (1-2 all'andata), mentre per il Napoli che sfida il Barcellona possibile incrocio con la vincente di Bayern Monaco-Chelsea (3-0).

CHAMPIONS LEAGUE SEMIFINALI

Vincente quarto di finale 1-Vincente quarto di finale 3

Vincente quarto di finale 2-Vincente quarto di finale 4

CHAMPIONS LEAGUE, QUARTI DI FINALE

(4) ATALANTA-Psg

(3) NAPOLI/Barcellona-Chelsea-Bayern Monaco

(2) Lipsia-Atletico Madrid

(1) Real Madrid/Manchester City-Lione/JUVENTUS

CHAMPIONS LEAGUE: DATE E STADI

Quarti di finale: 12-15 agosto

Semifinali: 18-19 agosto

Finale: 23 agosto.

Si giocherà negli stadi di Lisbona: il da Luz (che ospiterà anche la finale) e il José Alvalade