Sorteggi di Champions: avversarie durissime per Juve, Milan, Inter e Atalanta

Sorteggi fase a gironi Champions League 2021/22: avversarie durissime per Juventus, Milan, Inter e Atalanta

Ci si attendevano dei “gironi della morte” e così è stato. L’urna del sorteggio Uefa riserva impegni molto gravosi per le quattro rappresentanti italiane, Inter, Juventus, Milan e Atalanta, ma anche sfide stellari come quella tra i due club più ricchi d’Europa, PSG e Manchester City, che si ritrovano nel Gruppo A, o quella tra Bayern Monaco e Barcellona, nel Gruppo E.

Il Milan, inserito in quarta fascia, come previsto dovrà affrontare un percorso in salita, contro grandissime squadre come Atletico Madrid, Liverpool e Porto: per gli uomini di Stefano Pioli, ci vorrà davvero un’impresa degna della miglior tradizione del Diavolo nella prima competizione europea.

Per l’Inter di Simone Inzaghi ci sarà la sfida stellare contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, mina vagante della seconda fascia, ma poi potrà affrontare due avversarie decisamente più abbordabili come lo Shakthar Donetsk e gli esordienti dello Sheriff.

La Juventus di Max Allegri affronterà subito il Chelsea, detentore del trofeo, e rinforzato dall’acquisto di Romelu Lukaku dall’Inter. Se quella contro il Blues di Tuchel sarà certamente la sfida più avvincente per i bianconeri, l’esito della qualificazione sarà probabilmente deciso dalle altre partite, che vedranno Chiellini e compagni opposti allo Zenit e al Malmoe.

L’Atalanta, inserita in terza fascia, tutto sommato non se l'è cavata malissimo la squadra di Gasperini è ormai presenza fissa in Europa e può ambire a contendere a Villareal e Manchester United uno dei due posti alla fase successiva.

Il quadro completo dei gironi della prima fase di Champions League 2021/22:



GRUPPO A

MANCHESTER CITY (ING)

PARIS SAINT GERMAIN (FRA)

LIPSIA (GER)

BRUGES (BEL)

GRUPPO B

ATLETICO MADRID (SPA)

LIVERPOOL (ING)

PORTO (POR)

MILAN (ITA)

GRUPPO C

SPORTING LISBONA (POR)

BORUSSIA DORTMUND (GER)

AJAX (OLA)

BESIKTAS (TUR)

GRUPPO D

INTER (ITA)

REAL MADRID (SPA)

SHAKTHAR DONETSK (UCR)

SHERIFF TIRASPOL (MOL)

GRUPPO E

BAYERN MONACO (GER)

BARCELLONA (SPA)

BENFICA (POR)

DINAMO KIEV (ucr)

GRUPPO F

VILLAREAL (SPA)

MANCHESTER UNITED (ING)

ATALANTA (ITA)

YOUNG BOYS (SVI)

GRUPPO G

LILLA (FRA)

SIVIGLIA (SPA)

RB SALISBURGO (AUS)

WOLFSBURG (GER)