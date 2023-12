Sorteggi di Champions League Lazio: urna di Nyon durissima. "Peggio di così.."

Champions League, Lazio con il Bayern Monaco

L'urna di Nyon ha dato la sua sentenza: negli ottavi di finale di Champions League la Lazio affronterà il Bayern Monaco

Champions League, Lazio-Bayern Monaco. Lotito Jr. "Avversario peggiore. Lotteremo"

"L'avversario peggiore che poteva capitarci", spiega Enrico Lotito, dirigente e figlio del patron Claudio ai microfoni di Sport Mediaset: "I tedeschi sono un avversario difficile, ma sappiamo che la Champions è difficile - ha aggiunto -. Lotteremo comunque fino alla fine per dire la nostra". "Loro sono esperti di questa competizione, noi speriamo di fare ancora bene come successo fino a ora - ha aggiunto Lotito -. In campionato non è andata così bene quest'anno ma adesso abbiamo la possibilità di scalare la classifica. Col Bayern Monaco comunque, ci proveremo".

Champions League il tabellone degli ottavi di finale

Porto-Arsenal

Barcellona-Napoli

Real Sociedad-Psg

Atletico Madrid-Inter

Borussia Dortmund-Psv Eindhoven

Bayern Monaco-Lazio

Manchester City-Copenhagen

Ottavi di finale di Champions, le date

Queste le date degli ottavi di finale di Champions: 13-14, 20-21 febbraio e 5-6, 12-13 marzo 2024. Per le tre squadre italiane la prima partita in casa e il ritorno in trasferta non avendo vinto il loro girone. Le date saranno comunicate a club e ai tifosi nelle ore successive al sorteggio.

Champions, dove e quando ci sarà la finale

La finale di Champions League si giocherà a Wembley, Londra, il primo giugno 2024

Champions League, chi è l'ambasciatore

Ambasciatore della Champions League 20232024, e della finale in programma a Wembley, è l'ex bandiera del Chelsea John Terry, vincitore della massima competizione calcistica europea per club nel 2012

Champions League tutte le date

Ottavi andata: 13-14-20-21 febbraio 2024 

Ottavi ritorno: 5-6-12-13 marzo 2024

Sorteggio quarti e semifinali: 15 marzo 2024

Quarti di finale: andata 9-10 aprile e ritorno 16-17 aprile 2024

Semifinali: andata 30 aprile-1 maggio e ritorno 7-8 maggio 2024

Finale: 1° giugno 2024 a Londra allo stadio Wembley