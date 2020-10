Spadafora: "Serie A? Non so se finirà". Nuovo tackle a Cristiano Ronaldo

SPADAFORA: "SERIE A? NON SO SE ARRIVA IN FONDO. PREPARINO PIANO B E PIANO C"

Il campionato di Serie A può arrivare al traguardo? "Ce la si può fare? Sì. Che si arrivi in fondo non lo so. Credo debba esserne consapevole anche la Lega e si debba preparare un piano B, un piano C". Vincenzo SPADAFORA, ministro dello Sport, si esprime così rispondendo alle domande di Myrta Merlino, a L'Aria che tira, sul destino del campionato di Serie A. "Difendo la linea del protocollo che funziona se viene rispettato. Possiamo anche farne uno più rigido, ma se c'è qualcuno che non lo rispetta...", aggiunge.

SPADAFORA: "JUVENTUS-NAPOLI? VEDIAMO IL RICORSO"

Nelle ultime settimane si è parlato soprattutto del caso Juve-Napoli, con la sconfitta a tavolino per i partenopei. Spadafora spiega: "Se c'è un giudice che ha deciso, rispetto" la decisione. "Il Napoli ha fatto ricorso, vediamo cosa succederà".

SPADAFORA, 'RONALDO HA VIOLATO IL PROTOCOLLO, C'E' INDAGINE PROCURA. GRANDI CAMPIONI SI SENTONO AL DI SOPRA DI TUTTO'

"Questi grandi campioni si sentono al di sopra di tutto". Lo ha detto Vincenzo SPADAFORA, ministro per le politiche giovanili e lo sport, a 'L'Aria che tira', su La7, tornando sulla polemica a distanza con Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse portoghese della Juventus alle prese con la positivita', asintomatica, al Covid-19. "Quando e' andato in nazionale ha violato protocollo, tant'e' che e' stata aperto un fascicolo alla Procura della Repubblica di Torino, dopo la segnalazione della Asl, che portera' anche all'apertura di un fascicolo sportivo. I campioni devono essere di esempio. Si e' arrabbiato anche il presidente Agnelli? Direi ai presidenti di guardare all'interno delle loro societa' per salvaguardare l'industria calcio".

SPADAFORA "VENERDI' PROTOCOLLO PIÙ RIGIDO PER LE PALESTRE"

"Piu' che una posizione contro il ministro Speranza, dovevo difendere un mondo di cui ero un punto di riferimento". Lo ha detto Vincenzo SPADAFORA, ministro per le politiche giovanili e lo sport, a 'L'Aria che tira', su La7, circa la decisione di non fermare lo sport nonostante l'aumento dei contagi al Covid-19 delle ultime settimane. "Sarei stato il primo a voler chiudere lo sport qualora i dati lo avessero richiesto, ma non mi andava che lo sport fosse l'unico ad essere chiuso". Il premier Conte ha dato una settimana di tempo alle palestre per regolamentarsi: "Nas e carabinieri stanno facendo controlli, penso possano essere intensificati dai sindaci. Questo mondo si e' pero' attrezzato e ha investito tanti soldi per rispettare le regole: venerdi' pubblicheremo un protocollo attuativo piu' rigido, rendendo ad esempio la mascherina obbligatoria quando serve, senza pero' penalizzare un mondo, quello delle palestre, che non e' un focolaio di contagi".