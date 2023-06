Spagna-Italia dove vederla? Rai o Sky? Tv, diretta streaming e formazioni

Spagna-Italia dove vederla? Rai o Sky? Tv e streaming. Nations League news

Spagna-Italia, scocca l'ora della semifinale di Nations League: gli azzurri di Mancini a caccia di un trofeo dopo la gioia della vittoria a Euro 2020 e la cocente delusione dell'eliminazione dalle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. In caso di successo con le Furie Rosse sarà finale contro la Croazia (terza nell'ultima World Cup) che ha battuto 4-2 l'Olanda (in gol anche l'atalantino Pasalic e l'ex Pallone d'Oro Modric). Spagna-Italia dove vederla: tv e streaming, guida veloce per seguire la partita degli azzurri.

Spagna-Italia dove vederla in tv

Spagna-Italia in diretta tv in chiaro su Rai 1 a partire dalle 20,45 con telecronaca di Alberto Rimedio e commento tecnico di Antonio Di Gennaro (a bordocampo Tiziana Alla). E in pay tv la semifinale di Nations League andrà su Sky Sport Uno. Telecronaca Fabio Caressa e commento di Beppe Bergomi (bordocampo Marco Nosotti e Peppe Di Stefano)

Spagna-Italia dove vederla in streaming

Spagna-Italia si potrà seguire anche in diretta streaming su RaiPlay, SkyGo e NOW TV.

Spagna-Italia probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Verratti; Zaniolo, Immobile, Raspadori. CT: Mancini.

A disposizione: Meret, Vicario, Darmian, Buongiorno, Toloi, Spinazzola, Cristante, Pellegrini, Chiesa, Frattesi, Gnonto, Retegui.

SPAGNA (4-3-3): Kepa; Carvajal, Nacho, Laporte, Jordi Alba; Fabian Ruiz, Rodri, Gavi; Asensio, Joselu, Dani Olmo. CT: De la Fuente.

A disposizione: Raya, Simon, La Normand, Garcia, Zubimendi, Canales, Morata, Ansu Fati, Pino, Rodrigo, Navas.

ARBITRO: Vincic (Slovenia)