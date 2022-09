Spalletti, lite con il giornalista-tifoso del Napoli Auriemma. VIDEO

Spalletti contro Auriemma in conferenza stampa dopo Napoli-La Spezia

Lite in casa Napoli tra l'allenatore Luciano Spalletti e il noto giornalista-tifoso Raffaele Auriemma. Durante la conferenza stampa post Napoli-La Spezia in cui gli azzurri hanno vinto la partita grazie a un gol all'89esimo del nuovo centravanti Giacomo Raspadori, il mister partenopeo, ha polemizzato con Auriemma. Oggetto dello scontro un presunto "audio" in cui il giornalista sostiene che il mister avrebbe litigato con la squadra. Una tesi - secondo Spalletti - riportata anche in un articolo del cronista sportivo.

"Piacere, è la prima volta che viene", esordisce l'ex allenatore di Roma e Inter rivolgendosi ad Auriemma con tono sarcastico. "Mi dice - continua - siccome la seguo molto, quando io ho litigato con tutto lo spogliatoio e tutto lo spogliatoio mi ha sulle sulle scatole", chiede Spalletti. Auriemma nega ma Spalletti rilancia: "Le porto anche l'audio".

Auriemma lo reclama e replica a tono: "Questa cosa non l'ho mai detta, mi meraviglio che lei mi attribusca delle cose senza avere la pezza d'appoggio". Contro-replica: "Ha trovato un cliente scomodo", e Auriemma: "Anche lei ha trovato un cliente scomodo se la mette su questo punto". Insomma in casa Napoli, nonostante il buon avvio di campionato e la prestigiosa vittoria contro gli inglesi del Liverpool in Champions League, si avverte una particolare tensione.