Spalletti-Tottenham? Napoli, De Laurentiis rilancia ma ha pronto il piano B

Tottenham-Spalletti? Il piano di De Laurentiis per tenerlo a Napoli

Il Tottenham pensa a Luciano Spalletti (i rumors di mercato parlano di tre offerte dalla Premier League), ma Aurelio De Laurentiis - che ha già esercitato l’opzione unilaterale per un’altra stagione prevista nel contratto sottoscritto nell’estate del 2021 - non vuole perdere l'allenatore che ha condotto il Napoli allo scudetto. "DeLa vorrebbe prolungare ulteriormente il rapporto con l’allenatore; facciamo anche per due anni ancora. Due più uno, sì: perché no?", scrive il Corriere dello Sport. "Il piano di ADL: rilanciare e ritoccare al di là di quanto è già scritto su carta - sulle carte - e di quello che la e-mail inviata via pec ha automaticamente stabilito". Secondo il quotidiano sportivo si passerà da un faccia a faccia tra l'allenatore e De Laurentiis. "Spalletti vuole conoscere i programmi, le aspirazioni e gli obiettivi; le intenzioni sul mercato legate ai grandi totem della stagione dello scudetto e poi, a questo punto, anche le pieghe della rivoluzione tecnica. Della direzione tecnica: la questione Giuntoli-Juve è nel pieno e ovviamente non può passare inosservata dopo due stagioni di lavoro e di acquisti di livello assoluto. Uno di questi, Kim, è stretto nella morsa di Manchester, dello United, e va da sé che dopo Koulibaly sarebbe un altro pensiero estivo. Però mica irrisolvibile: lo ha insegnato la storia".

Napoli, le alternative di De Laurentiis se Spalletti lascia. Il piano B

Dunque la volontà di Aurelio De Laurentiis è di proseguire e rilanciare con Luciano Spalletti sulla panchina di un Napoli che dopo lo scudetto sogna la Champions League. Il Corriere del Mezzogiorno nelle scorse ore comunque parlava anche del piano B da parte del Napoli in caso di addio di Luciano Spalletti. Il patron del Napoli ha sempre avuto la propensione a ricercare degli allenatori giovani emergenti e, stando a queste indiscrezioni, nel contesto della serie A, piacciono Italiano, profilo gradito dai tempi dello Spezia, Palladino, prossimo avversario del Napoli con il Monza, e Sottil, tecnico dell'Udinese.