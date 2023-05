Giuntoli verso la Juventus, Spalletti: 3 offerte dalla Premier League

Spalletti-Napoli, Tottenham sulle tracce del mister della squadra campione d'Italia

Tre club inglesi sulle tracce di Luciano Spalletti e in pole position. ci sarebbe il Tottenham. Lo riporta Kiss Kiss Napoli secondo cui prima di prendere qualsiasi decisione, l'allenatore del Napoli campione d'Italia dovrà parlare con il numero uno del club azzurro Aurelio De Laurentiis che ha esercitato l'opzione di rinnovo per la prossima stagione. Ci sarà un colloquio a fine stagione tra i due e sarà presa una decisione definitiva sul matrimonio tra Luciano Spalletti e il Napoli.

Napoli, Giuntoli verso la Juventus

Chi pare vicino all'addio è il direttore sportivo Cristiano Giuntoli: la corte della Juventus è forte. "ha tante possibilità, sceglierà lui", le parole di John Elkann sul passaggio in bianconero del dirigente che è stato tra i grandi artifici dello scudetto vinto in queste ore dal Napoli (capolavoro i colpi Kvaratskhelia-Kim dopo l'addio di Mertens, Insigne e Koulibaly solo per restare alla scorsa estate di mercato). Nei prossimi giorni si lavorerà per trovare la via d'uscita, anche se è chiaro che l'ultima parola spetterà al patron campione d'Italia Aurelio De Laurentiis.

Giuntoli-Juventus? Napoli su Accardi dell'Empoli

In caso di addio di Giuntoli, a Napoli potrebbe arrivare Pietro Accardi da Empoli. "Essere accostati al Napoli che ha vinto il campionato è un onore, ma a oggi penso esclusivamente all'Empoli", le parole del dirigente a Radio Kiss Kiss. Il presidente del club toscano, Fabrizio Corsi, sempre ai microfoni di Kiss Kiss, ha spiegato: "Proverò a trattenere Accardi, farò il possibile. Gli ho dato un valore importante per quelli che sono i nostri equilibri economici. Gli ho riconosciuto che è veramente bravo e decisivo nella gestione della società. Vivo giornalmente insieme a lui lo spogliatoio, condivido con lui tutto e scegliamo tutto insieme. Secondo me è prontissimo per fare il ds del Napoli, dovrà solo attutire l’impatto perché il Napoli è di un livello europeo. Comunque faccio di tutto per non pensarci per ora".

