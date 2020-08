Spezia in Serie A. Storica promozione, è la prima volta in 114 anni

Lo SPEZIA e' in Seria A! La gioia piu' grande dopo 114 anni di storia, una serata indimenticabile, attesa da una vita da ogni tifoso dei bianchi. Una serata, quella di ieri, iniziata molto prima, nel pomeriggio, con migliaia di tifosi a scortare il pullman dei giocatori dall'hotel allo stadio, un tripudio di cori, fumogeni, passione. Porte chiuse al Picco per il Covid-19, ma il popolo dello SPEZIA non ha rinunciato a sostenere la squadra dall'esterno dell'impianto. Poi la gara, con Vincenzo Italiano, gia' vincente la scorsa stagione con il Trapani, proprio ai play-off, dalla Serie C alla B, a schierare la solita formazione di Frosinone all'andata. Il gol di Rohden preoccupa, ma i bianchi pur con il "braccino" riescono a portare a casa la minima sconfitta che vale la categoria superiore. Al fischio finale il delirio in campo e all'esterno dello Stadio dove erano assiepati migliaia di tifosi, con la corsa dei giocatori verso la recinzione per salutarli.

Un successo figlio della programmazione del dg tecnico Guido Angelozzi, capace di trovare giocatori in rampa di lancio per valorizzarli e lanciarli verso il grande calcio. Un programma triennale, iniziato nella scorsa stagione e andato a buon fine con un anno di anticipo, dopo un'annata che era iniziata nel peggiore dei modi, con l'ultimo posto dopo 7 giornate. Una rimonta culminata con un secondo posto all'inizio del girone di ritorno, ma il lockdown e gli infortuni a catena di diversi giocatori chiave, hanno fatto perdere per strada la promozione diretta ma non il sogno A. Caparbiamente Italiano e i suoi hanno tenuto il terzo posto, quello che ha consentito di giocare i play-off da posizione privilegiata. Ora la programmazione del futuro ha tempi strettissimi, tra un mese inizia il Campionato e il confermato Angelozzi dovra' fare gli straordinari per dare a mister Italiano i rinforzi per non soffrire. Il programma del Patron Gabriele Volpi e' pero' chiaro: "Cercheremo di allestire una rosa in grado di potersi salvare in un campionato difficile come la Serie A e per giunta da neo promossi". E se lo dice lui che ha portato per la prima volta lo SPEZIA in A, c'e' da crederci.

SPEZIA IN A. ITALIANO: "SEMPRE CREDUTO IN NOI, CROTONE CROCEVIA"

"Avevamo gia' fatto un buon lavoro, ci siamo tenuti stretto il vantaggio del doppio risultato. Forse era impensabile un qualcosa del genere ma ci abbiamo sempre creduto: ho detto ai ragazzi che la cosa piu' importante era rimanere nella storia del club e non la categoria". Cosi' un commosso Vincenzo Italiano commenta la prima storica promozione dello SPEZIA in Serie A dopo il ritorno della finale playoff contro il Frosinone. "La vittoria contro il Crotone e' stata la piu' importante - ha spiegato a Dazn il tecnico dei liguri - In quel momento era una squadra che prendeva a pallonate chiunque e ne siamo usciti a testa alta. Tutto cio' e' fantastico, il braccino del tennista oggi ci poteva stare ma ci abbiamo messo cuore e grandissimo attaccamento". Il campionato dello SPEZIA era iniziato in salita con soli 4 punti nelle prime 7 giornate. "Abbiamo lavorato sulla testa, poi abbiamo avuto la crescita di tanti giovani - ha rimarcato - quando e' arrivata l'autostima l'abbiamo abbinata all'organizzazione. Cercavamo di fare sempre la partita e ci divertivamo, di li' e' stato tutto bellissimo. Ho perso da calciatore una finale playoff e ho detto ai ragazzi che ci penso da otto anni, e' una macchia che rimane. Il futuro? Qui c'e' tutta la proprieta', dovremo parlare e ragionare".

Spezia in serie A. Toti: avete scritto pagina storia

"Complimenti Spezia Calcio promosso in Serie A! Da oggi sono tre le squadre liguri nella massima serie e questo dimostra la grande determinazione, passione e forza della nostra terra, anche nello sport. Grandi Aquile, avete scritto una pagina di storia!".

SPEZIA, I COMPLIMENTI DELLA SAMPDORIA

"L'ultima volta con tre squadre liguri in Serie A due... eravamo noi. Complimenti Spezia: avete scritto la storia, ora godetevi la festa. Ci vediamo presto", il post della Sampdoria, sul proprio account Twitter, con cui la società blucerchiata ha reso omaggio allo Spezia approdato in Serie A. L'allusione è alla fusione della Sampdoria avvenuta nell'agosto del 1946 tra Sampierdarenese e Andrea Doria.