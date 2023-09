Sport: il sesso porta al successo, ma va rispettata una condizione

Sesso e sport, un rapporto contrastato fin dall' antichità

Il rapporto sessuale e la prestazione sportiva hanno sempre avuto una relazione contrastata fin dall’antichità. Quante volte le prestazioni in calo di qualche campione venivano attribuite alla nuova fiamma che, immancabilmente, veniva e viene tuttora messa nel mirino della tifoseria. Solo i senior si potrebbero ricordare le “chiacchiere” sulla Dama Bianca dell’indimenticabile campione di ciclismo Fausto Coppi o le peripezie amorose di un altro grande del calcio come il brasiliano Ronaldinho o ancora, ai giorni nostri, il nostro tennista Matteo Berrettini incappato in una stagione sfortunata ritenuta dai fans di responsabilità della nuova fidanzata Melissa Satta.

Muhammad Ali, il famoso pugile, nelle sei settimane prima del match non faceva sesso per non perdere energia. Per contro sono tanti gli atleti che hanno dichiarato di non aver mai avuto problemi ad avere rapporti sessuali prima delle gare. E persino uno studio di un marchio sportivo di scarpe come Brooks Running, condotto su podisti e corridori, ha evidenziato che persino, dopo una relazione, si gareggiava meglio.

Sesso e sport, cosa dice la scienza?

Dal punto di vista scientifico l’attività sessuale potrebbe essere considerata come un'attività fisica. L’esercizio può comportare un dispendio di circa 100 calorie o 4-6 MET (unità metaboliche che prendono come unità il consumo energetico di un soggetto a riposo, quindi 6 Il MET equivale a sei volte il consumo di energia rispetto a quando si è a riposo). E il sesso coinvolge anche la frequenza cardiaca (tra 90 e 130 battiti al minuto) con picchi fino a 170 battiti. Fare all’amore migliora l’appetito e la stessa funzione sessuale. Quindi la si puo’ considerare come una forma di attività fisica che apporta benefici alla salute e al benessere. Già nell’antica Grecia o nell’Urbe romana si pensava che astenersi dal sesso permettesse al corpo di non perdere testosterone, mantenendo forza e aggressività. Ma all’epoca si parlava di gladiatori e combattenti che avevavo bisogni di essere violenti e quello non era un vero e proprio sport.