Coppia disperata per non riuscire ad avere un bambino, ma lei è ancora vergine

Coppia disperata perchè non riesce ad avere un bambino, ma lei è ancora vergine e i due hanno fatto sesso nel modo sbagliato

Hanno tentato di avere un figlio per quattro anni, ma al momento della verità davanti ai medici una coppia sposata alla disperata ricerca di un bambino si è sentita dire che il motivo per cui non sono riusciti a concepire è perchè hanno fatto sesso nel modo sbagliato. La storia, che ha dell'incredibile, viene dalla Cina e ha fatto il giro del mondo in pochissime ore. A riportarla è il tabloid inglese Mirror che spiega come la donna abbia scoperto di essere ancora vergine.

Sposati e felici, i due, di 26 e 24 anni, stavano cercando di avere un figlio da almeno quattro anni senza mai riuscire nell'intento di iniziare la gravidanza. Una situazione frustrante e stressante che ha portato la coppia ad avere i dubbi sulla fertilità di uno dei due e a rivolgersi a degli specialisti. Ma il campanello d’allarme è suonato quando i medici hanno scoperto che la moglie era vergine. La donna ha infatti ammesso che il sesso era "solitamente doloroso" per lei. Da qui la scoperta choc: i due hanno sempre sbagliato a fare sesso.

"La coppia era molto giovane, entrambi sani, ma nonostante tutto non riuscivano ad avere figli" - ha raccontato il medico della coppia Liu Hongmei. "Un caso che mi ha tolto il sonno, non riuscivo proprio a capire come fosse possibile che la giovane fosse ancora illibata. Poi, però, ho capito quale fosse il problema - ha spiegato Hongmei - Mi sono ricordato delle parole della giovane, la prima volta che l'ho visitata: "Ogni volta provo molto dolore. In quel momento non avevo dato peso a quella frase, pensando che fosse legato alle dimensioni del partner". Poi l'illuminazione: "Ho capito che dovevo ispezionare l'ano della giovane e tutto si è risolto. Da quando stanno insieme, la coppia ha praticato solo sesso anale inconsapevolmente. A quel punto ho consegnato ai due un manuale di educazione sessuale. Manuale che ha dato l'effetto sperato". Già, perché dopo tre mesi i due sono tornati dal ginecologo con la lieta notizia: la giovane era incinta.