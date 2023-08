Australia, estratto un verme parassita vivo dal cervello di una donna

Australia, il caso della donna con un verme parassita vivo nel cervello

Un verme parassita vivo, che si dimena nel cervello di una paziente. E' la surreale scoperta fatta durante un controllo medico nell'ospedale di Canberra, in Australia, dal neurochirurgo Hari Priya Bandi, che ha estratto un nematode lungo 8 centimetri da una donna di 64 anni dello Stato del Nuovo Galles del Sud. La paziente - racconta il Guardian - è stata ricoverata per la prima volta in un ospedale locale alla fine di gennaio 2021, dopo aver sofferto per tre settimane di dolori addominali e diarrea, seguiti da tosse secca costante, febbre e sudorazione notturna.

Nel 2022, ai sintomi si sono aggiunti anche dimenticanza e depressione, spingendo al ricovero all'ospedale di Canberra. Una risonanza magnetica del suo cervello ha rivelato anomalie che richiedevano un intervento chirurgico. "Ma il neurochirurgo certamente non pensava che avrebbero trovato un verme che si dimenava", ha detto Sanjaya Senanayake, medico di malattie infettive della struttura. "I neurochirurghi si occupano regolarmente di infezioni nel cervello, ma questa è stata una scoperta che accade una volta nella carriera. Nessuno se lo aspettava".