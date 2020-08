Squalifica Iannone, l'udienza slitta al 15 ottobre. L'Aprilia: "Aspettiamo"

Per il verdetto sulla squalifica per doping di Andrea Iannone c'è ancora da attendere un po', dato che l'udienza al Tas è stata rinviata al 15 ottobre, dopo l'appello presentato dal pilota Aprilia contro i 18 mesi di squalifica comminati dalla Corte Disciplinare Internazionale della Fim. L'intervento nel processo della Wada, l'agenzia antidoping internazionale, ha avuto un ruolo determinante per questo ulteriore ed estenuante allungamento dei termini processuali. Intanto l'ad di Aprilia Racing, Massimo Rivola, aspetta Iannone: "La Wada è riuscita a ottenere uno slittamento dell'udienza e questo mette in difficoltà, sia noi, sia il pilota - ha detto a Sky Sport -. Noi a questo punto dobbiamo pensare a una strategia per non perdere opportunità, ma la nostra volontà resta quella di aspettare il pilota perché crediamo nell'innocenza di Andrea".