Super Bowl 2022: l'evento sportivo più ricco del mondo, dove vederlo in tv

Super Bowl 2022: dove vederlo in tv e streaming

Quando in Italia sarà la notte tra domenica 13 e lunedì 14 febbraio negli Stati Uniti si disputerà la 56° edizione del Super Bowl, che vedrà la sfida tra i padroni di casa dei Los Angeles Rams e i Cincinnati Bengals, che tornano a giocarsi il titolo dopo ben 33 anni di attesa.

Dalla prima edizione disputata nel 1967, la finale del campionato di football americano è anche il più importante evento sportivo del mondo: l’unico avvenimento in grado di tenere il passo è la finale dei mondiali di calcio, che però si gioca ogni quattro anni. Il Super Bowl, al contrario, ogni anno è l’evento televisivo più importante degli Stati Uniti, record che si ripete senza interruzioni ormai dal 1985.

Già in occasione delle semifinali ci sono state audience superiore ai 49 milioni di americani per ognuna delle due partite e si prevede che il Super Bowl supererà quota 100 milioni (solo negli USA), con un netto salto in avanti rispetto ai 94 milioni dello scorso anno.

NBC, alla quale tocca l’onore di trasmettere l’evento 2022, ha già venduto tutti gli ambitissimi spazi per gli spot pubblicitari, a prezzi compresi tra i 6 e i 7 milioni di dollari, con un’ulteriore impennata rispetto allo scorso anno. Tra questi, anche lo spot di General Motors, per il quale è stato riunito il cast di “Austin Powers”, film del 1997 con Mike Myers e Rob Lowe, e quello di Budweiser, girato dalla regista Chloé Zhao, vincitrice di due premi Oscar con “Nomadland”.



Al centro dell’attenzione ci sarà, come sempre, il leggendario half-time show, ovvero il concerto che nell’intervallo della partita vede esibirsi le stelle della musica. Quest’anno tocca a un quintetto di protagonisti della scena hip-hop: Dr. Dre e Snoop Dog, icone di Los Angeles, si esibiranno con ospiti speciali come Eminem, Mary J Blidge e Kendrick Lamar. Anche per questo, i biglietti per il SoFi Stadium hanno toccato i prezzi più alti di sempre: si va dai 5.000 dollari ai 100.000 che servono per accedere agli spazi VIP! La partita comincerà quando in Italia saranno le 00.30 e la si potrà vedere in diretta su DAZN.



SUPERBOWL 2022: GUARDA LO SPOT DELL'HALF-TIME SHOW

SUPERBOWL 2022: GUARDA LO SPOT COL CAST DI AUSTIN POWERS