Super condono per il calcio, scudo penale e sportivo. Pronto l'emendamento

Super condono per il calcio, la norma fa scoppiare la polemica

Il governo sta pensando ad una manovra ad hoc per salvare il calcio professionistico. Dopo lo scandalo che ha travolto la Juventus, con l'intero Cda presidente Andrea Agnelli in testa, costretto alle dimissioni, a tremare adesso sono anche altri club di Serie A. L'esecutivo - si legge sul Sole 24 Ore - sta valutando una misura straordinaria per salvare le società. Un super condono mascherato da correttivo. Si tratta di un emendamento bipartisan al decreto Aiuti quater che prevede la "rateizzazione fino ad un massimo di 60 rate mensili di pari importo, con il versamento delle prime tre rate entro il 22 dicembre".

I dirigenti dei club - prosegue il Sole - potrebbero avere più tempo a disposizione per effettuare versamenti fiscali e contributivi sospesi, per far fronte all'emergenza sanitaria da gennaio a novembre 2022. L'ammontare tra ritenute Irpef, contributi e Iva si aggira sugli 800 milioni. In massima parte questi debiti pregressi riguardano il massimo campionato, la Serie A. Proteste sull'emendamento sono arrivate dal leader di Italia Viva, Matteo Renzi: "Dare dei soldi alle società professionistiche di calcio, dopo tutte le schifezze che hanno fatto, sarebbe una vergogna".