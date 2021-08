Supercoppa UEFA, su Prime video come guardare Chelsea- Villarreal

La partita di Supercoppa UEFA tra Chelsea e Villarreal sarà trasmessa in diretta su Amazon prime video alle ore 20:30 dell’11 agosto 2021.

Sarà il primo grande evento calcistico visibile sul servizio streaming di Amazon, dopo l’annuncio dell’acquisizione dei diritti della Champions League per tre stagioni a partire dal 2021/2022.

Come guardare la Supercoppa UEFA?

Per guardare la partita tra Chelsea e Villarreal sarà sufficiente essere abbonati al servizio Prime Video, senza costi aggiuntivi rispetto all’abbonamento standard. Sia la Supercoppa UEFA che le 16 migliori partite di UEFA Champions League del mercoledì sera saranno incluso all'interno dell' abbonamento standard a Prime Video, dunque non sarà necessario acquistare pacchetti aggiuntivi. La visione è riservata solo ai clienti Prime in Italia.

Dove guardare la Supercoppa UEFA?

Per trovare la partita, basterà accedere a Prime Video con il proprio account. Se usate l’app ufficiale per Android e iOS o quella per Smart TV, potete direttamente controllare sull’homepage oppure nella sezione “dirette e prossimi eventi”.

Tutte le partite trasmesse da Prime Video saranno commentate in italiani da Sandro Piccinini, affiancato dall’ex calciatore Massimo Ambrosini. Prima e dopo l’incontro sarà possibile seguire le trasmissioni in studio condotte da Giulia Mizzoni con Gianfranco Zola, Federico Balzaretti e Gianpaolo Calvarese.

PROBABILE FORMAZIONE Chelsea-Villarreal

CHELSEA (3-4-3) probabile formazione: Mendy; Azpilicueta, Rudiger, Zouma; Hudson-Odoi, Kanté, Kovacic, Alonso; Ziyech, Werner, Havertz. All. Tuchel

VILLARREAL (4-4-2) probabile formazione: Asenjo; Gaspar, Pau Torres, Albiol, Moreno; Pino, Morlanes, Trigueros, Pedraza; Fer Niño, Gerard Moreno. All. Emery