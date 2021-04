Superlega: Milan-Inter-Juventus? Arrivano 233 milioni di euro, ma.. Retroscena

Nasce la Nba del calcio europeo: la Superlega è destinata a cambiare tutti gli equilibri nel mondo del pallone. Dalla Serie A alla Champions League nulla sarà più come prima.

Superlega: Milan-Inter-Juventus? Arrivano 233 milioni di euro. Ma non per il calciomercato

Ma quanto incasseranno i club grazie a questo nuovo progetto (che vede la banca d'affari JP Morgan coinvolta in finanziamento)? Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it per Milan, Inter e Juventus sono in arrivo 233 milioni a testa (nell'ultima Champions Psg e Bayern Monaco arrivate in finale hanno guadagnato attorno ai 130 mln). Soldi per il calciomercato? Non se ne parla. Vero, per giocare una manifestazione di questo livello dovranno essere irrobustite le rose (soprattutto nella logica del doppio impegno con la serie A), però gli incassi da Superlega dovranno essere utilizzati per altre ragioni.

Superlega, soldi per infrastrutture e perdite causa covid

Due i canali dove finiranno: intanto nelle infrastrutture. E questo significa per Milan e Inter il rilancio del progetto stadio che nelle ultime settimane sembrava aver perso qualche colpo (nella dialettica infinita con il Comune di Milano). La stessa Juve che ha un impianto di proprietà potrà puntare sulla creazione e il miglioramento delle infrastrutture. E poi gli incassi della Superlega saranno decisivi nei bilanci per ripianare le perdite dovute dalla pandemia per il covid. A proposito, il financial fair dell'Uefa verrà riproposto anche in questo nuovo torneo? Difficile, ma si sta studiando qualche accorgimento anche in questo senso.

Superlega, autunno 2020 le prime accelerazioni

Proprio la crisi per la pandemia legata al covid ha dato l'impulso decisivo alla creazione della Superlega: in autunno, tra ottobre e novembre, ci sono state le prime accelerazioni (ben prima dunque del famoso incontro tra Florentino Perez e Andrea Agnelli a Torino nel mese di gennaio) poi nelle ultime settimane la svolta decisiva che di fatto ha cancellato il progetto di Super Champions su cui l'Uefa stava lavorando da settimane e che era pronta a presentare in vista di un nuovo format da lanciare nel 2024.

Superlega, quando partirà

Quando partirà? Dal quartier generale della Superlega non c'è una data sicura, 'il prima possibile' fanno sapere. Che significa 2022 in teoria, ma attenzione a possibili accelerazioni già per la stagione 2021/2022 che inizierà ad agosto. Su questo punto è tutto in divenire, le prossime settimane saranno decisive e i colloqui in corso.