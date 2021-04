Superlega, i milanisti Matteo Salvini ed Enrico Letta contro la Nba del calcio

Il milanista Matteo Salvini contro la Superlega. Ma non solo lui, Da Macron a Boris Johnson, passando per Enrico Letta (anche lui tifoso rossonero): il mondo della politica condanna la Nba del calcio che vedrà 12 club fondatori (ma diventeranno 15) dare il via a un campionato europeo con 20 squadre partecipanti. Juventus, Milan e Inter sicure per l'Italia.

SUPERLEGA, SALVINI: "DENARO NON E' TUTTO, NON AZZERIAMO STORIA E PASSIONE"

"Da tifoso milanista, dovrei essere contento che la mia squadra possa partecipare ad una Superlega europea, incassando un sacco di soldi, a prescindere da merito, impegno e risultati - spiega il leader della Lega, Matteo Salvini - Ma, da sportivo e da italiano, dico che il denaro non e' tutto, e i milioni non sono sufficienti per azzerare simboli, storia, merito, cuore e passione. Il CALCIO e lo sport sono di tutti, non di pochi privilegiati. Mi piacciono le vittorie conquistate con il sudore sul campo, non quelle comprate coi milioni in Borsa".

Macron contro la SuperLega: 'Mette a repentaglio principi cardine dello Sport. Francia sosterrà la Uefa'

Il presidente della Francia, Emmanuel Macron contro la creazione di una SuperLega: "Il presidente sostiene la posizione dei club francesi, che si sono rifiutati di partecipare al progetto che mette a repentaglio il principio di solidarietà e di meritocrazia nello sport. La Francia supporterà tutti i passi della FFF, della Uefa e della Fifa per proteggere l’integrità delle competizioni federali, nazionali ed europee".

Superlega, Boris Johnson: "Molto dannosa per il calcio"

Boris Johnson condanna l'ipotesi della Superlega europea. Secondo il Premier britannico sarebbe "molto dannosa per il calcio". E spiega che "i club coinvolti devono rispondere ai loro tifosi e alla più ampia comunità del calcio prima di fare nuovi passi". Il Segretario alla Cultura Oliver Dowden ha attaccato: "Siamo molto preoccupati che questo piano possa creare una sorta di negozio chiuso che comprometta il nostro sistema nazionale. Abbiamo una strittura piramidale nel nostro calcio dove i fondi derivanti dai successi globali della Premier League si ridistribuiscono a cascata fino alle leghe minori e soprattutto all'interno delle nostro comunità locali. Sarei aspramente contrariato nel vedere messe in atto tutte quelle azioni che potrebbero distruggere tutto questo".

Superlega, Enrico Letta: "Idea sbagliata e intempestiva"

Il segretario del Pd, Enrico Letta condanna la Superlega: "L’idea di una SuperLega per i più ricchi club europei di calcio? Sbagliata e decisamente intempestiva. In Europa il modello NBA non può funzionare. Nel calcio e nello sport la forza sta nella diffusione, non nella concentrazione. E nelle belle storie tipo Atalanta, Ajax, Leicester",

Superlega, Beghin (M5S): mortifica i valori dello sport

“Da appassionata di sport non posso che restare allibita di fronte alla follia dell’accordo raggiunto da dodici club europei di calcio per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale, la SuperLega. Questa competizione avrà 15 partecipanti fisse su 20 e non prevede promozioni o retrocessioni. Questa iniziativa si scontra con alcuni dei valori fondamentali che contraddistinguono l'attività sportiva come l'universalità, l'inclusione e la meritocrazia. Così facendo alcuni club stanno creando una casta dei ricchi che porterebbe a un ulteriore impoverimento del calcio mondiale, togliendo non solo sogni, ma anche fondamentali risorse al 99,9% delle società. Il calcio è lo sport più seguito al mondo e la sua storia è colma di favole sportive che hanno emozionato intere generazioni. Con la SuperLega questi possibili exploit verrebbero mortificati da una struttura chiusa che non permetterebbe a tantissime compagini meritevoli di competere ai più alti livelli. La SuperLega non è quindi sport, ma mero business: come MoVimento 5 Stelle siamo fortemente contrari che i valori sportivi siano ulteriormente sacrificati sull'altare esclusivo delle logiche di mercato”, così in una nota Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo e Vicepresidente dell’Intergruppo Sport del Parlamento europeo.