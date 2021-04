Superlega - Repubblica 'sente' Agnelli? Rcs 'chiama' Urbano Cairo...

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, parla a Repubblica (gruppo Gedi controllata da Exor della famiglia Elkann) prima di partecipare ad una riunione digitale notturna fra i soci fondatori della Superlega. "Patto di sangue, il progetto della Superleague ha il 100 per cento di possibilità di successo". Dopo il summit le squadre inglesi si sarebbero sfilate dalla Nba d'Europa.

Superlega - Agnelli, intervista prima delle fughe: 'Patto di sangue tra club"

''Fra i nostri club c'è un patto di sangue, il progetto della Superleague ha il 100 per cento di possibilità di successo, andiamo avanti''. Così Andrea AGNELLI, presidente della Juventus, in un'intervista a Repubblica, precisando che ''vogliamo creare la competizione più bella al mondo capace di portare benefici all'intera piramide del calcio, aumentando la distribuzione delle risorse agli altri club e rimanendo aperta con cinque posti disponibili ogni anno per gli altri da definire attraverso il dialogo con le istituzioni del calcio''. "C'è piena volontà di continuare a partecipare a campionato e coppe nazionali - spiega AGNELLI - il bonus di 350 milioni l'anno è falso. Noi rimaniamo nelle competizioni domestiche, andremo a giocare in ogni stadio d'Italia, di Spagna e d'Inghilterra. Il nostro lavoro resterà intrinsecamente legato alle competizioni domestiche. Ogni settimana daremo ai tifosi le partite dei campionati nazionali e di una nuova competizione, capace di avvicinare le generazioni più giovani che si stanno allontanando dal calcio''. "Abbiamo fiducia nella bontà della nostra iniziativa che - prosegue il presidente della Juventus - come previsto dal Trattato Ue, porterà a veder riconoscere un nostro diritto. Per questo teniamo il dialogo aperto con istituzioni, Fifa e Uefa. Abbiamo scritto ai presidenti di Fifa e Uefa per dialogare. La Superleague va avanti comunque. Se ci faranno una proposta, la valuteremo. Cercheremo un accordo con Uefa e Fifa''

E se Andrea Agnelli aveva parlato a Repubblica del progetto Superlega, poi naufragato, il Corriere della Sera chi ha sentito? Il patron di Rcs, Urbano Cairo, nelle vesti di presidente del Torino...

Superlega: Urbano Cairo "indignato", si penalizzano club virtuosi

Lo stato d'animo di Urbano Cairo, presidente del Torino, di fronte all'accordo sulla Super League? "Di indignazione", risponde in un'intervista al Corriere della Sera. Perche', spiega Cairo, "questa Superlega e' un attentato alla salute del calcio, all'interesse collettivo" in quanto "tre societa', Juve, Inter e Milan, hanno pensato esclusivamente alla loro salute economica, ai loro interessi" e "non si preoccupano minimamente degli altri club, delle loro esigenze, dei loro problemi". Poi Cairo mette in guardia: "Attenzione, societa' che pagano regolarmente gli stipendi, che faticano, lavorano, programmano con coscienza l'attivita'. E non mi pare proprio che in quel gruppo di 12 club, destinati a diventare magari 15, che promuovono la Superlega si rispettino certe regole virtuose, di sana gestione finanziaria, anzi tutt'altro", dice puntando l'indice