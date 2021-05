Superlega, scontro Uefa-club dissidenti finisce alla Corte Europea

Superlega, Tribunale Madrid chiede parere a Corte Giustizia UE

Il Tribunale di Madrid ha sottoposto una domanda pregiudiziale alla Corte di giustizia europea nel contenzioso che vede la SUPERLEGA opposta a Uefa e Fifa per la violazione delle regole europee sulla concorrenza. L'interpretazione della Corte sarà determinante per la decisione del giudice spagnolo e per tutti gli altri tribunali che si dovranno pronunciare sul tema.

La tesi dei club di Superlega è che UEFA e FIFA abbiano una posizione dominante e abusiva e se dovessero essere comminate le sanzioni annunciate si minerebbe la libera concorrenza nel territorio dell'Unione Europea. Stando a quanto riporta As, secondo l'ordinanza del magistrato Manuel Ruiz de Lara, titolare del Mecantil 17 di Madrid le interpretazioni degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sono quelle che sostengono che l'UEFA abusi della sua posizione ed autorità.

Il procedimento teoricamente durerà mesi, però la sentenza potrebbe subire un'accelerazione se la Corte dovesse ritenere che la questione va trattata in via d'urgenza per avere una soluzione prima dell'inizio della prossima edizione della fase a gironi di Champions League.