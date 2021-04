Superlega, tribunale Madrid vieta sanzioni Uefa e Fifa contro club-calciatori

Un tribunale di Madrid ha diffidato Uefa e Fifa da qualsiasi provvedimento sanzionatorio contro il lancio della Super League: e' la prima vittoria legale per i 12 club coinvolti nel progetto perche' le due istituzioni del calcio non potranno imporre divieti o sanzioni a club o giocatori fino aalla fine dell'esame della questione. Il tribunale ha "ordinato alla Fifa e alla Uefa di astenersi dall'adottare qualsiasi misura o azione o dal rilasciare qualsiasi dichiarazione o comunicato stampa che prevenga o ponga difficolta', di natura diretta o indiretta modulo, al lancio della Super League di calcio"

MILAN, GAZIDIS AGLI SPOSOR: "SUPERLEGA ENTUSIASMANTE E VANTAGGIOSA PER SISTEMA CALCIO"

- L'amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, ha voluto inviare un messaggio a tutti i partner del club, per tenerli informati sulla vicenda che riguarda la SuperLeague europea e la creazione di questo nuovo format di calcio continentale. Il dirigente sudafricano e' il primo esponente dei club italiani coinvolti, che esprime il proprio pensiero a pochi giorni dalla nascita ufficiale della SuperLeague: "Siamo fiduciosi che questa nuova competizione a 20 squadre catturera' l'immaginazione di miliardi di tifosi di calcio in tutto il mondo e rappresentera' l'inizio di un nuovo entusiasmante capitolo del gioco del calcio". Il dirigente rossonero ha voluto rivolgersi direttamente a ogni singolo partner e sponsor del club: "Questo e' un momento emozionante per il Club, per voi come nostri partner e per il calcio europeo. Non vediamo l'ora di intraprendere questo viaggio insieme". Importante anche il passaggio della lettera in cui Gazidis, a scanso di equivoci, conferma la volonta' del club di restare protagonista in Italia nel campionato nazionale.

"Contemporaneamente all'impegno per la creazione di questo nuovo torneo europeo i club fondatori si stanno anche impegnando a lungo termine per i loro campionati nazionali. La Serie A rimarra' la competizione del fine settimana piu' importante in Italia e il Milan e' orgoglioso di rimanere una parte importante del tessuto del calcio italiano". Gazidis spiega in maniera chiara la posizione del Milan nei confronti di Fifa e Uefa, oggi sul piede di guerra e pronte a sanzionare tutti i club scissionisti: "I club non vedono l'ora di tenere discussioni con la Fifa e l'Uefa e tutte le altre istituzioni calcistiche per lavorare insieme in partnership per fornire una struttura che sara' vantaggiosa per il calcio nel suo insieme". Secondo tutti i club coinvolti, l'avvento di questa nuova lega europea portera' benefici economici a tutto il calcio, compreso quello delle singole nazioni: "L'industria del calcio, come molte altre, ha recentemente attraversato un periodo di significativa instabilita' e difficolta' finanziarie, accelerate dalla pandemia globale del Covid-19".

"La SUPERLEGA - aggiunge e conclude - fornira' valore e supporto all'intera piramide del calcio con maggiori risorse finanziarie, aumentando in modo significativo i pagamenti di solidarieta' alle leghe nazionali e al calcio di base e la creazione di un campionato femminile corrispondente, che rappresentera' un passo in avanti trasformativo per il calcio femminile".