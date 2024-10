Tennis, Sinner inarrestabile: batte Djokovic in due set e vince il Masters di Shanghai

Sinner batte Djokovic, vince il Masters 1000 di Shanghai. “Nole leggenda, questa è una vittoria speciale”

Inarrestabile il numero uno al mondo. Dopo aver eliminato Taro Daniel, Tomas Martin Etcheverry, Ben Shelton, Daniil Medvedev e Tomas Machac, Jannik Sinner si impone in finale su Novak Djokovic con il punteggio di 7-6(4) 6-3 in un’ora e 37 minuti di gioco e vince il Masters 1000 di Shanghai.

"Novak non ha debolezze, devi solo riuscire a sfruttare le pochissime occasioni che può darti nel corso della partita. E in altre fasi della partita devi solo cercare di crederci. Djokovic è una leggenda del nostro sport, solo felice di questa vittoria": è questo il primo commento a caldo di Jannik Sinner dopo il trionfo su Djokovic nel Masters 1000 di Shanghai. "È stata una finale dura, battere Novak è una delle più grandi sfide che abbiamo nel nostro sport. Sono molto felice di come ho gestito la situazione. Novak ha servito benissimo mel primo set, non riuscivo a trovare il modo di fargli il break. Poi ho giocato un ottimo tiebreak e mi ha dato grande fiducia per il secondo set".

"È incredibile il tennis che hai messo in campo questa settimana, grazie al tuo team e so che hai ringraziato i due che hanno lavorato con te e ora sono con me nel mio staff - ha aggiunto Sinner durante la premiazione, rivolgendosi a Djokovic -. Ti auguro il meglio non solo per questa stagione ma per quelli che potrai raggiungere anche l'anno prossimo". "Ringrazio ovviamente il mio angolo che mi ha supportato ogni giorno di questa settimana, stiamo maturando e migliorandoci", ha sottolineato.