Test di Formula 1 in Bahrain; nella faccia di Leclerc i dubbi della Ferrari

McLaren davanti a tutti, Red Bull nascosta e la Ferrari?

La premessa è obbligatoria; i primi test di Formula 1 in Bahrain chiusi oggi non vanno letti con il cronometro alla mano, perché spesso la verità è nascosta e bene. Un anno fa, tanto per essere chiari, fu la Ferrari ad uscire dalla tre giorni di prove pre-mondiale con i record della pista, poi sappiamo come è andata a finire. Aggiungiamo poi che i test chiusi oggi vedono la Williams di Sainz con il miglior tempo e subito si capisce come molte scuderie abbiano scelto di non spingere al massimo, soprattutto per quella che è la prestazione sul giro secco.

Nel passo gara, nei vari test di gran premio effettuati da tutti, invece si è visto qualcosa in più. La McLaren ha mostrato una macchina superiore alle altre, e non di poco. La Red Bull da parte sua ha visto un Max Verstappen carico, pronto a difendere il titolo mondiale con una macchina interessante e che forse si è nascosta più di tutte le altre. E la Ferrari?

La Rossa, come tutti, ha giocato a carte coperte ma le sensazioni, le parole e soprattutto la faccia e gli atteggiamenti dei due piloti raccontano qualcosa. Da una parte c'è Lewis Hamilton euforico come noi mai per questa nuova avventura, per il suo arrivo a Maranello. Ed i commenti, le sue analisi e sensazioni raccontano entusiasmo ed euforia. Dall'altra parte però c'è Leclerc. Charles, è noto a tutti, magari parla poco ma la sua faccia non ha mai nascosto la verità. E quando oggi si è presentato in conferenza stampa la sua espressione era purtroppo preoccupata. Al netto delle parole pronunciate quindi la sensazione trasmessa soprattutto nella giornata di oggi, quella che ha visto la macchina più in difficoltà, non fa sperare in un inizio stagione splendente.

Il Mondiale passato però ha dimostrato che nel corso della lunga stagione i valori in campo, anzi, su pista, si possono anche ribaltare. la McLaren ad inizio 2024 era la quarta forza, da metà campionato è diventata l'auto da battere. È la speranza di tutti i tifosi della Rossa