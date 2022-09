Theo Hernandez: stiramento. Mentre Calabria... Milan, i tempi di recupero

Milan, Theo Hernandez: stiramento

Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Theo Hernandez, dopo il problema muscolare accusato nel finale di Milan-Napoli (anche se aveva terminato l'incontro), hanno confermato lo stiramento del lungo adduttore destro. Il difensore francese verrà ricontrollato fra una settimana.

Milan, Theo Hernandez: i tempi di recupero. A rischio Juventus e Chelsea

Salterà la trasferta con l'Empoli del 1° ottobre, alla ripresa del campionato dopo la sosta per la nazionale. In dubbio anche per le due sfide di Champions League contro il Chelsea (5 e 11 ottobre) e la partita di San Siro dell'8 contro la Juventus. Theo Hernandez aveva giocato tutte le partite dall'inizio della stagione ed era stato sostituito solo a un quarto d'ora dalla fine contro il Bologna.

Milan, Davide Calabria: sospiro di sollievo

Escluse lesioni muscolari per il capitano del Milan, Davide Calabria: l'esame ha escluso lesioni muscolari, dopo che era stato sostituito all'intervallo della partita di San Siro persa contro il Napoli di Spalletti. Il terzino rossonero sarà a disposizione contro l'Empoli.