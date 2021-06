Thohir, la tentazione di riprendere l'Inter da Suning. Clamorosa conferma

Thohir, tentazione di riprendere l'Inter da Suning

Erick Thohir di nuovo presidente dell'Inter? L'ex numero uno del club nerazzurro, oggi ministro per gli affari economici su nomina del presidente dell'Indonesia, ha confessato nel corso del podcast con lo Youtuber Deddy Corbuzier la pazza idea.

Thohir: "Tentazione di riprendere l'Inter ma penso che sia difficile"

"La tentazione c'è stata, soprattutto quando l'Inter ha vinto (lo scudetto ndr) e Conte se n'è andato", le parole di Erick Thohir riportate da Republika. Anche se ha voluto precisare. "Penso che oggi tutto sia difficile, la pandemia è ancora in corso"

Thoir è rimasto affettivamente legato all'Inter e un mese fa si era complimentato per la vittoria del 19° scudetto nerazzurro: "Congratulazioni alla famiglia nerazzurra e a tutti i tifosi interisti in giro per il mondo. Forza Inter", le parole del tycoon indonesiano.

Thohir aveva passato il controllo della maggioranza a Suning di Zhang Jindong nel 2016 (dopo che l'aveva preso l'Inter da Massimo Moratti nel 2014). A gennaio 2019 era poi uscito del tutto dal club nerazzurro cedendo la sua quota di minoranza del 31,05% alla Lion Rock.