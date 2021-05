Inter scudetto, Agnelli a Zhang: "Ben fatto Steven". Juve, Salvini... REAZIONI

INTER CAMPIONE D'ITALIA. I COMPLIMENTI DI ANDREA AGNELLI A ZHANG "FELICE PER TE"

L'Inter pone fine al regno della Juventus: dopo nove scudetti consecutivi dei bianconeri arriva il tricolore conquistato dai nerazzurri di Antonio Conte. "Ben fatto Steven. Sono felice per te e fiero di essere un tuo leale avversario sul campo e amico fuori. Torneremo...", scrive il presidente della Juventus Andrea Agnelli su Twitter col collega nerazzurro Steven Zhang per il 19esimo scudetto conquistato oggi aritmeticamente dall'Inter che mette fine alla striscia di nove titoli di fila dei bianconeri.

Well done Steven! Happy for you and proud of being your loyal opponent on the pitch and friend off the pitch.

We’ll be back...@inter — Andrea Agnelli (@andagn) May 2, 2021

JUVENTUS: 'CONGRATULAZIONI ALL'INTER PER LA VITTORIA DEL CAMPIONATO 2020/2021'

"Congratulazioni all'Inter per la vittoria del Campionato 2020/2021!'". La Juventus via social è stata la prima squadra a complimentarsi con l'Inter per il titolo del campionato 2020/21. I bianconeri cedono lo scettro dopo nove titoli consecutivi.

Congratulazioni all'@Inter per la vittoria del Campionato 2020/2021! — JuventusFC (@juventusfc) May 2, 2021

JUVENTUS, PARATICI: 'GRANDISSIMI COMPLIMENTI ALL'INTER E AD ANTONIO CONTE'

Fabio Paratici si congratula con l'Inter per la vittoria dello scudetto. "Grandissimi complimenti all'Inter e ad Antonio - le parole del dirigente juventino a Sky Sport - Dietro ogni successo c'è passione e sacrificio, noi sappiamo bene quanta fatica si faccia a vincere e ad essere primi della classe. Grandi complimenti all'Inter e alla società, uno scudetto meritato e ora pensiamo a noi".

LAPO ELKANN: 'COMPLIMENTI A INTER, AMARE LA JUVENTUS E' ANCHE RISPETTO PER AVVERSARI'

"La rivalità sul campo non deve Mai oscurare il Valore della Sportività: Complimenti a Conte, Marotta e a tutto il Team dell' Inter per lo scudetto. Amare la Juve significa anche rispettare gli avversari", è il tweet Lapo Elkann che si complimenta con l'Inter per il 19esimo scudetto.

INTER CAMPIONE, MATTEO SALVINI: "NON E' FACILE DIRLO, MA COMPLIMENTI"

"Non e' facile per me dirlo ma... complimenti all'Inter". Cosi' su Facebook il segretario della Lega Matteo Salvini, noto tifoso milanista, dopo la vittoria dello scudetto da parte dei 'cugini' nerazzurri.

LEGA SERIE SULLO SCUDETTO DELL'INTER: APOTEOSI NERAZZURRA

"Apoteosi nerazzurra". La Lega di serie A, sui social, celebra la vittoria dello scudetto dell'Inter.



MILAN, COMPLIMENTI ALL'INTER PER LO SCUDETTO

Congrats to @Inter on winning the Scudetto — AC Milan (@acmilan) May 2, 2021

LIPPI: 'INTER? SCUDETTO SEGNALE DI RIPARTENZA, COMPLIMENTI A CONTE'

"Lo scudetto è un segnale di ripartenza". Così l'ex allenatore dell'Inter, Marcello Lippi, all'Adnkronos sul 19° scudetto della squadra nerazzurra. "Bravo Conte - prosegue l'ex ct della nazionale - che in due anni ha costruito una squadra a sua immagine. Sono convinto che il prossimo anno farà bene anche a livello internazionale".

MORATTI: 'COMPLIMENTI A ZHANG, SPERO RESTO A LUNGO ALL'INTER'

"Con Steven Zhang ci siamo scritti. Gli faccio i complimenti. Lo incontrerò volentieri nei prossimi giorni. Mi piace moltissimo, come anche suo padre. Spero che l'Inter resti a lungo nelle loro mani. Ovviamente, con Conte in panchina''. Lo dice l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti a 'Repubblica'.





AMADEUS: 'SCUDETTO STRAMERITATO, GRANDE CONTE E GRANDISSIMI RAGAZZI!'

"Grande Conte, grandissimi ragazzi, scudetto strameritato, siamo felicissimi". Così Amadeus, da sempre tifoso tra i più accaniti e iconici dell'Inter, commenta all'Adnkronos la vittoria del 19esimo scudetto della squadra nerazzurra. "Siamo in giro in macchina a festeggiare io, Jose, Giovanna e il cane -dice- tutti con le bandiere a fare casino e caroselli in auto. Siamo felicissimi, Forza Inter!".

INTER SCUDETTO, SAVINO: 'CALCIO E' MAGIA, SCUDETTO E' DI CONTE, MAROTTA E ZHANG'

"Lo scudetto è prima di tutto del presidente Zhang, che ha creduto in una idea, ha cercato i migliori in Italia e si è affidato a Marotta (l'ad, ndr) e Conte. E' stato grande". Così, all'Adnkronos, Nicola Savino, conduttore televisivo e radiofonico, da sempre tifoso nerazzurro, commenta la vittoria dello scudetto da parte dell'Inter. "Per me -dice- questa è una giornata molto emozionante; penso che il CALCIO sia pura magia. Gli scudetti, poi, segnano la epoche della vita: i ragazzi gioiscono e fanno commuovere, gli adulti gioiscono ricordando la loro vita". Al di là del risultato, "il CALCIO è un legame con l'infanzia ed è per questo gli adulti impazziscono". "Questo scudetto -sottolinea- ha anche una ferita, rappresentata dal fatto che dobbiamo rimanere lontani dallo stadio. Io che da 45 anni vado allo stadio, sono un tifoso da stadio, penso che sia una sofferenza vedere le partite in tv". E dunque "in questa vittoria c'è anche un agrodolce. Un po' maliconico, ma bello". Del resto, "quando un amore è sofferto, è più intenso". Certo, conclude poi con una punta di amarezza, "io sto a casa, ma se si doveva festeggiare in piazza, liberi tutti, allora tanto valeva consentire di farlo allo stadio, con le giuste distanze e le cautele".