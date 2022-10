Tifosa del Bari in perizoma: si valutano provvedimenti per atti osceni

Tifosa del Bari mostra il lato B allo stadio: al via le indagini per atti osceni

La tifosa del Bari che ha mostrato il lato B in perizoma allo stadio potrebbe passare un brutto guaio. Secondo qaunto riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, infatti, il gesto non è stato soltanto notato sui social, ma anche dalla Questura. E la polizia starebbe ora raccogliendo informazioni ulteriori sulla giovane tifosa, 21enne che già in passato aveva espresso in modo così peculiare il suo apprezzamento per la squadra. Secondo il quotidiano, dunque, ora si sta valutando se il comportamento possa essere passibile di qualche sanzione o se si tratti solo di particolare esuberanza