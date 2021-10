Tonali convocato in Nazionale: conferma per il faro della mediana del Milan

Tonali convocato in Nazionale, il centrocampista del Milan sostituisce l'infortunato Pessina

Il Milan batte l'Atalanta per 3-2 durante una delle partite più belle giocate fino ad oggi in questa stagione e vola al secondo posto in classifica dietro il Napoli a punteggio pieno. A brillare sul campo dei bergamaschi è Sandro Tonali, autore della rete del 2-0 dopo aver vigorosamente recuperato il pallone dai piedi di Freuler. Il centrocampista classe 2000 ha stentato l'anno passato ma il Milan puntava forte sul suo prospetto e la fiducia del club è stata ampiamente ripagata. Tonali con 2 gol e 1 assist in 7 partite giocate è diventato un punto di riferimento per il centrocampo rossonero e oggi è arrivata anche la bella notizia della convocazione in Nazionale.

Tonali è stato scelto dal ct Roberto Mancini per sostituire l'infortunato Pessina, uscito malconcio da uno scontro Tomori. Non solo, il numero 8 del Milan troverà in azzurro anche il compagno di squadra Davide Calabria, che invece sostituirà Toloi. "Il mio gol me lo porterò dentro per sempre, è stato speciale", ha detto Tonali ai microfoni di DAZN nel post partita. Il centrocampista poi non nasconde le ambizioni dei rossoneri: "Scudetto? Non ne parliamo adesso, ma è l'unico obiettivo del Milan quest'anno".