Torino, quando vale il club di Urbano Cairo in caso di cessione?

Urbano Cairo vola verso in 20 anni da proprietario del Torino (siamo a quota 19) e la stagione calcistica intanto è iniziata bene con la squadra granata capolista con 7 punti (assieme a Inter, Juventus, Udinese). Intanto il quotidiano La Repubblica ha provato a fare una stima su quanto varrebbe il Toro in caso di cessione e lo ha fatto utilizzando alcuni parametri per individuare la cifra corretta per una società di calcio: valutazione della rosa, diritti tv, situazione finanziaria, risultati sportivi, brand, botteghino e sponsor.

Torino, quando vale il club di Urbano Cairo? I parametri di valutazione

Partiamo dalla rosa granata: il parco calciatori di proprietà (secondo i dati di Transfermarkt) porta il Torino a quota 173,23 milioni di euro.

I diritti tv? Il Toro ha incassato 47,3 milioni nell'ultima stagione (cifra in linea con l’ultimo triennio, ma inferiore alla stagione 2022/23 con i suoi 49,1 milioni di euro).

Fronte asset e beni di proprietà. Qui, sempre secondo quanto riporta Repubblica, Urbano Cairo affitta il Grande Torino pagando mezzo milione all’anno (il 30 giugno 2025 scadrà la concessione bisognerà ridiscutere il canone con il Comune). Il Fila? E' di proprietà della Fondazione Stadio Filadelfia, l’ente pubblico/privato che gestisce il centro e lo affitta al Torino.

Gli incassi da botteghino: nel 2023, fra abbonamenti e biglietteria, il Torino ha totalizzato 6,179 milioni (in crescita sui 4,479 del 2022).

L'estate del calciomercato invece ha portato due ottime plusvalenze con le cessioni di Alessandro Buongiorno (al Napoli) e Raoul Bellanova (all'Atalanta) che segneranno un grande gol sul bilancio 2024, dopo che il fatturato 2023 è stato di 101,1 milioni (contro i 112,7 al 31 dicembre 2022), mentre i costi sono calati passando da 117,9 a 109,4 milioni.

Il Torino di Urbano Cairo? Vale almeno 200 milioni di euro

Facendo due conti, dunque, secondo La Repubblica – il valore del Torino potrebbe aggirarsi intorno ai 200 milioni. Ma è un discorso puramente teorico, perché Urbano Cairo punta ai venti anni da proprietario del Toro. Magari sognando come regalo una qualificazione in Europa nella prossima stagione...

