Coronavirus, Juventus-Milan a porte semi aperte? Burioni non ci sta: "Follia"

Coronavirus, Juventus-Milan a porte aperte, Burioni: 'Pura follia. Lo stato non deve permetterlo per la sicurezza dei cittadini"

Roberto Burioni è contrario a Juventus-Milan a porte aperte. Il noto medico, virologo sul suo profilo Twitter ha spiegato: “Io spero che non sia vero. Perché se è vero è pura follia. Lo stato non deve permetterlo per la sicurezza dei cittadini”. Noto tifoso della Lazio, Burioni risponde a chi gli fa notare che anche la Lazio andrebbe fatta giocare a porte chiuse: “Ovvio non si deve giocare nessuna partita con il pubblico, di qualsiasi squadra!”.

Coronavirus, scuole chiuse a Torino, ma Juventus-Milan a porte aperte? Cirio: "Competenza di prefetto o sindaco"

Scuole chiuse sino al 7 marzo a Torino, ma l'Allianz Stadium sarà aperto per Juventus-Milan di Coppa Italia? Salvo le previste limitazioni: non potrebbero assistere al match gli spettatori provenienti da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e dalle province di Savona e Pesaro e Urbino. Alberto Cirio, governatore della Regione Piemonte, fa sapere che non decide lui: "Non è una mia competenza o potere, il presidente del Consiglio con un decreto ha stabilito che tutti gli eventi sportivi possono svolgersi. Se il prefetto o il sindaco di Torino riterranno di porre limitazioni sarà una competenza loro”, ha detto nella giornata di lunedì. Il prefetto al momento ha confermato le decisioni del decreto ministeriale e quindi Juventus-Milan di mercoledì sera si dovrebbe disputare a porte aperte. Salvo cambi di programma dell'ultima ora.

CORONAVIRUS: IN PIEMONTE PROROGATO STOP, SCUOLE CHIUSE FINO 7/3

Lezioni sospese fino al 7 marzo in Piemonte. La proroga è stata decisa con una ordinanza firmata dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sentito il Ministero della Salute. La data di ripresa delle attività didattiche ed educative è demandata ad un successivo provvedimento.