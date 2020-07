Totti, colpo nella Juventus: preso in procura il talento Hasa. E dal Milan...

Totti, colpo nella Juventus: preso in procura Luis Hasa

Francesco Totti pesca uno dei talenti della Juventus che verrà: Luis Hasa, capitano dell’Under16 bianconera, è entrato nella scuderia dell'ex bandiera della Roma (CT10 Management – IT Scouting) che da qualche tempo ha iniziato la sua seconda vita calcistica come procuratore. Il nuovo gioiello finito nella sua squadra è considerato uno dei più promettenti calciatori del futuro: classe 2004, il 16enne Hasa è nato a Sora da genitori di origine albanese e ha il doppio passaporto. La nazionale italiana spera di vestirlo con la maglia azzurra: per ora ha potuto chiamarlo in uno stage. Centrocampista dai piedi buoni, Luis Hasa è in grado di giocare sia in mezzo che sull'esterno. Ha la maglia numero 10 e un buon senso del gol (6 reti in 16 partite quest'anno).

Totti pesca nel Milan: Alessandro Citi

Un bel colpo per Francesco Totti che si avvale delle segnalazioni di Simone Bernardo con la sua The Football Street. Da lì era arrivata anche quella per un altro giovane promessa finita nel team dell'ex gloria giallorossa: il difensore centrale del Milan classe 2003 (alto 1,95: forte di testa anche in fase offensiva dove ha segnato diversi gol), Alessandro Citi. Senza dimenticare l'altro annuncio di queste ultime ore: Andrea Nesci, giovane terzino destro classe 2003 del Genoa.

Totti procuratore, quanti talenti nella sua squadra

Nelle scorse settimane Totti aveva preso anche Simone Bonavita (centrocampistra centrale classe 2004 dell'Inter), Mateo Retegui (attaccante classe '99 del Boca Juniors), Riccardo Pagano (centrocampista centrale classe 2004 della Roma) e Filippo Manzari (portiere classe 2004 della Fiorentina).

TOTTI, CANDELA E ALDAIR NELLA SUA CT10 MANAGAMENT - IT SCOUTING

"È un lavoro impegnativo ma è gratificante. Andrò in giro per il mondo per cercare nuovi talenti - aveva spiegato qualche settimana fa Francesco Totti parlando della sua nuova vita da procuratore nel corso di una diretta social con Luca Toni -. Per migliorare la mia nuova professione ho sostenuto due corsi da manager, uno a Roma e uno a Londra”. Nella sua CT10 Management – IT Scouting ci sono anche altri due monumenti della Roma: Vincent Candela e Aldair (responsabile per il Brasile).