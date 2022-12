Totti sfotte Del Piero: "Me sembri un tranviere". E Pinturicchio.. Video

Totti prende in giro Del Piero: "Me sembra un tramviere"

Totti e Del Piero, insieme a Materazzi erano tra le leggende del calcio invitate a Doha per la finale dei Mondiali di calcio del Qatar. Loro che conquistarono il Mondiale 2006 con la maglia azzurra dell'Italia guidata da Marcello Lippi (ai rigori contro la Francia, proprio come ha fatto l'Argentina di Messi domenica scorsa). A cena scatta la battuta dell'ex capitano della Roma sul look della bandiera della Juventus.

"Me sembra un tranviere", dice Totti a Del Piero. Poi più tardi quando Pinturicchio torna al tavolo, l'ex giallorosso ridendo: "E' arrivato al capolinea". Guarda il video.