Totti spegne il telefono alla Roma. E su Mourinho...

Totti: "Roma? Il mio telefono è spento"

"Un mio ruolo nella Roma? Io non ho parlato con nessuno e non ci sarà nessun ruolo". Le parole di Francesco Totti sembrano chiudere ogni ipotesi di ritorno in giallorosso. L'ex capitano aggiunge: "Se mi chiamano? Il mio telefono è spento".

Totti su Mourinho allenatore della Roma

Sull'arrivo di José Mourinho alla guida dei giallorossi, Totti spiega: "Quando arriverà dirà quello che pensa. Abbiamo preso l'allenatore più forte al mondo. Sarebbe stato bello essere allenato da Mou? Quando ero giovane si..."

Totti sulla nazionale italiana a Euro 2020

"La Nazionale ha compattato il Paese, le cose stanno andando bene. Non diciamo niente per scaramanzia, ma siamo uniti come squadra, e la squadra sta unendo anche il paese. Speriamo di arrivare più avanti possibile perché è tanto tempo che manca un Europeo all'Italia, penso che questo può essere l'anno giusto", le parole di Francesco Totti che commenta le grandi prestazioni della nazionale italiana a Euro 2020.

Totti e le Olimpadi Milano-Cortina 2026

Intanto Totti è stato nominato Ambassador delle Olimpiadi e paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. "Mi sarebbe piaciuto partecipare a un'Olimpiade. Purtroppo c'erano giocatori più forti…(ride, ndr). Il rispetto verso il prossimo è un valore basilare e sta alla base dei valori olimpici. Le Olimpiadi invernali? Devo dire che ho avuto il piacere di fare una settimana bianca, a Cortina, dopo essermi ritirato dal calcio. Ho scoperto che è veramente bello sciare".