Totti: "Tornare a giocare? Mai dire mai, mi han cercato dei club di Serie A"

L'addio al calcio di Francesco Totti? Domenica 28 maggio 2017 tra le lacrime dell'Olimpico e di tutti i tfosi del calcio italiano. Ma l'ex capitano della Roma in un'intervista a Betsson Sport prende tutti in contropiede come quando inventava giocate illuminanti sul terreno di gioco. "Un mio ritorno in campo? Nella vita mai dire mai - ha dichiarato l'ex numero dieci giallorosso -. Ci sono già stati dei giocatori in passato che erano tornati a giocare dopo alcuni anni".

"Mi hanno cercato alcune squadre di Serie A di recente… mi hanno fatto venire un po' di pazzia", ha poi svelato l'ex numero 10 della Roma. "Sono chiacchiere, si fa per scherzare: in 2-3 mesi sarei pronto! La Lazio non l'avrei presa in considerazione, può darsi che mi chiami l'Inter... (che ha come sponsor di maglia proprio Betsson, ndr). Smettere non è stata una mia scelta, forse anche per quello mi è rimasta quella cosa dentro" ha detto ancora Totti.

Sette anni dal giorno in cui ha lasciato il calcio, ma Francesco è in ottima forma, giocando a padel e partecipando alla King World Cup, senza dimenticare lo "Totti Sporting Club Ca8", la sua squadra amatoriale di "Calcio a 8".