Tutto sul Superbowl LIX, Kansas City Chiefs-Philadelphia Eagles

Mancano poche ore al via del Superbowl LIX, la finale del campionato di football americano della Nfl tra Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles. Una partia che è per gli americani molto più di un semplice fatto sportivo dato che da sempre è l'evento più atteso, seguito, amato, costoso e spettacolare dell'anno.

La Partita

Il match comincerà poco dopo la mezzanotte ora italiana, precisamente alle 00.40 e si disputerà al Caesar Superdome di New Orleans, Lousiana. A disputarsi il Vince Lombardi Trophy, la coppa che va alla squadra campione saranno i Kansas City Chief ed i Philadelphia Eagles. Per i primi il Superbowl non è una novità dato che i Chiefs sono alla terza finale consecutiva e sono i detentori degli ultimi due trofei. Non solo. Nel 2023 la finale fu proprio Chiefs-Eagles, come stanotte. Allora vinse Kansas al termine di una partita emozionante e combauuta chiusa 38-35.

Per gli scommettitori il match si preannuncia molto equlibrato con un leggero vantaggio nelle quote per Kansas, dato ad 1,87, contro gli 1,91 di Philadelphia.

Giro d'affari

Il Superbowl è di sicuro l'evento sportivo singolo con il giro d'affari più alto al mondo, a partire da quanto hanno sborsato i tifosi che da ogni parte del paese si sposteranno a New Orleans per vedere la partia dal vivo I biglietti sono a dir poco introvabili, dal giorno della messa in vendita con prezzi folli, fino a 25mila dollari per un tagliando delle prime file, hospitality compresa.

C'è poi l'abituale battagli apubblicitaria. Le più grandi aziende del mondo investono milioni e milioni di dollari per 30 secondi di spot dato che l'audience televisiva in America è attorno ai 125 milioni di telespettatori con il record storico stabilito un anno fa a 127 milioni. Il prezzo richiesto dall'emittente che trasmette la partita quest'anno è di 20 milioni di dollari a spot. Pubblicità che le aziende panificano e girano affidandosi ai migliori attori e registi di Hollywood. Già sappiamo infatti che una nota marca di salse riproporrà la scena famosa del fast fodd in "Harry, ti presento Sally" con gli stessi attori di allora, Billy Cristal e Meg Ryan.

Musica ed halftime show

Da decenni oltre alla partita c'è sempre grande spazio per la musica sia per quello che riguarda il canonico inno nazionale cantato ad inizio match che per l'ormai imperdibile "Halftime Show" dell'intervallo dove negli anni si sono succeduti da Michael Jackson a Prince a tutti i big mondiali della musica. Quest'anno l'onore ed onere di occupare i 20 minuti tra la prima e la seconda parte della partita andrà alla musica rap, a Kendrick Lamar e SZA.

Ad intonare invece "Star Spangled Banner" sarà Jon Batiste.