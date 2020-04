Coronavirus, Uefa incontra le Federazioni: calendari, contratti, trasferimenti sul tavolo

Oggi, 1 aprile, il meeting tra Uefa e le 55 Federazioni per discutere di riprogrammazione del calendario, contratti dei giocatori e trasferimenti. Per il quotidiano spagnolo AS "sono tre scenari gli possibili per ricominciare: metà maggio, giugno e settembre - ha scritto il quotidiano nella giornata di martedì -. La prima sembra improbabile per la diffusione del coronavirus che in gran parte del continente vede numeri di contagiati in grande crescita. La data più lontana presuppone invece di apporre delle modifiche, come il cambio di format dei campionati dalle stagioni successive, delle coppe europee o diminuire il numero di partecipanti ai campionati nazionali. Per questo motivo giugno sembra il miglior compromesso possibile, anche eventualmente giocando a porte chiuse".

Il "Piano Marshall" dell'Uefa per i club in difficoltà

Mentre, sempre basandosi su As, Tuttorsport ha spiegato il "Piano Marshall" che l'Uefa vuole adottare per l'emergenza Covid-19. L'idea è di stanziare subito 2,5 miliardi di euro per salvare il calcio, e i club in particolare difficoltà che rischiano di scomparire.