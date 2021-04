Un'altra tegola sulla Juve: Bernardeschi positivo, salta il Napoli

C’è un terzo positivo al Covid-19 nella Juventus, che si appresta a sfidare il Napoli in una partita che rappresenta una prova d’appello per Pirlo.

Oltre a Bonucci e Demiral, il tecnico bianconero si gioca la panchina senza Bernardeschi, ennesima vittima del “focolaio azzurro” dopo Verratti, Florenzi, Grifo, Cragno, Sirigu e quattro membri dello staff del c.t. Mancini.

Un’ulteriore beffa in una stagione davvero sfortunata per la Juventus, considerando anche che la partita con il Napoli era stata rinviata lo scorso ottobre per l’intervento dell’ASL partenopea, in seguito a un solo caso di positività nella squadra di Gattuso (Zielinski).

Tuttavia, nel Napoli sarebbe a rischio anche Lorenzo Insigne, che durante il ritiro in nazionale ha passato molto tempo accanto ai colleghi juventini e ad altri elementi della rosa di Mancini che sono in attesa del responso del tampone.