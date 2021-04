Juve, che beffa: Bonucci e Demiral positivi, ma col Napoli stavolta si gioca!

Juventus-Napoli fu rinviata per due casi di positività al Covid-19 nella squadra azzurra e mercoledì prossimo si giocherà regolarmente... nonostante i due positivi riscontrati nella rosa bianconera. Una vera e propria beffa, cominciata lo scorso 4 ottobre.

Quel giorno, come ricorderete, era in programma la partita allo Stadium tra la squadra di Pirlo e quella di Gattuso, che pochi giorni prima aveva appreso della positività di Zielinski e di un collaboratore del club azzurro. Secondo il protocollo realizzato per garantire la regolarità del campionato, il Napoli si sarebbe dovuto presentare comunque a Torino per giocare la partita, ma l'ASL partenopea proibì al club azzurro di mettersi in viaggio. Fedele a quanto stabilito a livello sportivo, la Juve si presentò normalmente in campo, aspettando come da regolamento l'arrivo degli avversari, che non si è mai verificato.

Una scena molto triste, ma forse ancora più triste è stato quanto accaduto dopo: inizialmente è stata assegnata la vittoria a tavolino, ma poi il Napoli ha presentato ricorso e si è arrivati alla decisione di recuperare la partita, appunto in programma mercoledì 7 aprile.

Durante la pausa per le nazionali, però, ben due difensori bianconeri sono risultati positivi al Covid-19: Bonucci e Demiral. E quindi, paradossalmente, la partita allora saltata per un solo calciatore del Napoli positivo (il secondo era appunto un dirigente) ora rischia di essere disputata con due bianconeri messi fuori causa dal Coronavirus!

Una beffa voluta dal destino, ma anche frutto della difficoltà di armonizzare le regole della società civile, ovviamente prevalenti, con quelle stabilite per far dare continuità allo sport. Un problema che ha riguardato anche Torino-Lazio e Sassuolo-Inter, ma che in questa vicenda relativa a Juventus-Napoli ha veramente dei connotati paradossali, a prescindere dal tifo.