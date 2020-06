Urbano Cairo blinda i gioielli: Giletti e Belotti (ma Inter e Fiorentina...)

Urbano Cairo blinda i suoi gioielli: Giletti e Belotti (ma Inter e Fiorentina...)

Urbano Cairo riparte dei suoi due assi: Massimo Giletti e il Gallo Belotti. Sul primo non ci sono più dubbi: resterà a LA7 anche la prossima stagione. Dopo un'annata molto positiva negli ascolti tv con Non è l'Arena, il conduttore e giornalista è intoccabile. E non solo lui: "Certo, si'. Sicuramente abbiamo confermato tutti e stiamo lavorando ad alcune novita', vedremo se le annunceremo a luglio", ha spiegato Cairo a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Urbano Cairo. Tra le novità potrebbe esserci anche una prima serata per Myrta Merlino dopo l'esperimento della puntata speciale de l'Aria che tira andata in onda nel serale a conclusione della stagione: "Ha fatto una puntata ed e' andata bene, e' una ipotesi che abbiamo in mente per lei, che e' molto brava. Ma non e' deciso nulla...".

E poi c'è Andrea Belotti, l'attaccante per cui qualche anno fa rifiutò diverse offerte importanti (in primis dal Milan). A settembre riparte il calciomercato e il nome del Gallo torna a essere messo in discussione. “Belotti non lo vendo, perché dovrei? Me lo tengo stretto. Per lui ho rifiutato cifre importanti e non mi sono affatto pentito, anzi, ho fatto benissimo”, spiega Cairo.

Sul bomber del Torino resta forte l'attenzione di un paio di club. C'è l'Inter: piace ad Antonio Conte per la sua grande combattività che mette in campo (Marotta sarebbe più indirizzato su un profilo internazionale come Aubameyang dell'Arsenal e attenzione soprattutto a Dzeko se lascerà la Roma: il bosniaco già un anno fa fu vicino all'Inter). Un attaccante perfetto per giocare con il mister salentino. Il club nerazzurro tra l'altro deve prima capire che farà Lautaro Martinez (clausola da 110 milioni scade il 7 luglio, il Barcellona non vuole pagarla e la trattativa è in salita), oltre ad Alexi Sanchez (in prestito dal Manchester United). L'altro club che segue con attenzione Belotti è la Fiorentina di Rocco Commisso: i viola sono i più decisi sul giocatore. Belotti sarebbe anche un'idea del Napoli di Gattuso, anche se il club di Aurelio De Laurentiis ha in cima alla lista dei desideri Victor Osimhen, del Lille.

E quindi torniamo a capo: Urbano Cairo giura che il Gallo non si muoverà da Torino, a meno di una proposta indecente (sin qui non pervenuta).

Intanto in casa Torino è tornato a splendere qualche raggio di sole: la vittoria per 1-0 contro l'Udinese ("Abbiamo fatto bene ma meritavamo di vincere già contro il Parma") ha portato 3 punti che pesano oro nella classifica granata. Adesso Lecce e Genoa (terz'ultime alla pari) sono dietro 6 punti (25 contro 31) e lo spettro della serie B un po' più lontano. E Urbano Cairo può permettersi di tirare un sospiro di sollievo, regalando una frecciata alla Juventus: “La finale di Coppa Italia? Non l’ho seguita molto, ho visto solo i rigori. I napoletani mi sono molto simpatici”.