Verstappen? Leclerc? Macché. F1, la star resta Eva Padlock (cuore Juventus)

Verstappen o Leclerc? Quartaro o Bagnaia? La regina dei motori è Eva Padlock

Il Mondiale 2022 F1 è stato infuocato quest'anno anche se ha già un vincitore con 4 gare di anticipo: Max Verstappen ha conquistato il secondo titolo iridato consecutivo. Il fuoriclasse della Red Bull è stato il vero dominatore: Sergio Perez (suo compagno di squadra) e il campione della Ferrari, Charles Leclerc dovranno giocarsi il secondo posto (un punto di distacco a vantaggio del messicano), con George Russel, Carlos Sainz e Lewis Hamilton come outsider nella lotta. In MotoGp invece è guerra aperta per il titolo tra Fabio Quartaro e Pecco Bagnaia (ma attenti ad Aleix Espargarò).





Ma la F1 e il mondo dei motori in generale non hanno solo loro come star. Attenti a... Eva Padlock, una fuoriclasse che non è mai passata inosservata. Non guida alcuna monoposto, ma pur non essendo pilota di Red Bull o Ferrari, Ducati o Honda, gode di grande popolarità tra i tifosi del Circus.

Chi è Eva Padlock, ombrellina, MotoGp F1 e tifosa della Juventus

Chi è? Si tratta di una delle più famose ombrelline di sempre, con un super seguito sui social (quasi due milioni di follower): F1, MotoGp e Superbike: Eva Padlock regina dei motori. Ma è una sportiva anche calcisticamente parlando: il cuore della modella spagnola (indimenticabile un servizio per Sports Illustrated, dove ha posato per la rubrica Lovely Lady of the Day) nata in Repubblica Ceca (il Paese di Pavel Nedved) batte infatti per una squadra italiana: la Juventus (e di Cristiano Ronaldo anche se ora CR7 è tornato a segnare per il Manchester United: nelle scorse ore la rete numero 700 in carriera).





Probabilmente visti gli ultimi risultati dei bianconeri starà soffrendo (eliminazione praticamente certa in Champions League e distacco di 10 punti dal Napoli in campionato), ma chissà che Vlahovic e compagni non riscattino questo inizio di stagione difficile regalano un sorriso alla bella Eva Padlock e al popolo juventino...